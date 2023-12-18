Метелика Пікассо визнали живим витвором мистецтва: який він має вигляд (фото)

Baorisa hieroglyphica, також відомий як метелик Пікассо, – це вид метелика, названий на честь знаменитого іспанського художника Пабло Пікассо через його надзвичайно художній малюнок крил.

Про це пише Oddity Central.

Метелик Пікассо, вперше описаний британським ентомологом Фредеріком Муром 1882 року, мешкає в Південно-Східній Азії та Північній Індії.

Як і більшість метеликів, Baorisa hieroglyphica – нічна комаха, що харчується переважно нектаром різних рослин. Ця істота була названа найцікавішим метеликом у світі.

Метелик Пікассо / Фото: odditycentral.com

Наукова назва виду hieroglyphica пов'язана з яскравими геометричними лініями та формами на його передніх крилах, а його загальна назва була натхненна плямами, смугами та кольоровими точками, які натякають на роботи талановитого художника.

Метелик Пікассо / Фото: odditycentral.com

Любителі мистецтва, знайомі з роботами Пікассо, скажуть, що художні візерунки Baorisa hieroglyphica насправді не мають багато спільного зі стилем іспанського художника, але це не мало значення. Втім, Пікассо — всесвітньо відоме ім'я, яке виходить за межі світу мистецтва та набагато більше нагадує художню красу метелика.

Нагадаємо, вчені виявили павука, який танцює чечітку. Його не бачили 92 роки.

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