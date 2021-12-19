"Ми повинні диктувати тренди": Тищенко запропонував перейменувати традиційну українську страву

Котлету по-київськи він назвав мітболом.

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Микола Тищенко знову відзначився неординарними заявами: зокрема, запропонував перейменувати традиційну українську страву.

Своїми думками з цього приводу від поділився в ефірі одного з українських телеканалів.

Нардеп запросив журналістів на ковзанку біля Офісу президента. Там він запропонував скуштувати страви, у приготуванні яких брав участь. Один з журналістів запитав, чи не пропонують, можливо, на території "новорічного містечка" котлети.

Втім, Тищенко заявив, що традиційну котлету по-київськи потрібно називати "мітболом". Крім того він назвав себе "молодью", яка "диктує нові тренди".

"Українською мовою - це мітбол. Це ми вводимо нові тренди. Ми молодь. А молодь завжди на передовій. І ми повинні, як найщиріша і найпотужніша молодь, диктувати нові тренди", сказав народний депутат.

Як повідомлялося, раніше Микола Тищенко розповів про свій похід на базар. Політик зізнався, що йому подобається їсти сало на столичній Бессарабці. Ціна на нього, за словами ресторатора, залежать від шматка. Тоді нардеп здивував ціновою політикою на ринку.

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