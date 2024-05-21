"Ми радітимемо": переможниця "Битви екстрасенсів" назвала країну, яка може зупинити війну в Україні

Переможниця "Битви екстрасенсів" Яна Пасинкова вважає, що Китай може вплинути на закінчення війни в Україні. Вона передбачає, що це може статись вже скоро.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Тарологиня Яна Пасинкова вважає, що Китай може вимагати від Росії закінчити війну в Україні найближчим часом.

"Я хочу сказати, що китайці вплинуть на ситуацію цього літа. Так, що саме ми з вами будемо цьому радіти", - сказала Яна Пасинкова.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, переможниця "Битви екстрасенсів", тарологиня Яна Пасинкова вважає, що війна в Україні триватиме доти, поки Росія не зазнає поразки та налякається. Вона наголосила, що лише за таких умов можливе спокійне життя.

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