"Ми всі в глухому куті": батьків збентежило домашнє завдання з математики для 7-річних дітей

Мати семирічної дівчинки Енджі Вернер опинилася у дивній ситуації, коли намагалася допомогти своїй доньці Айлі підготувати шкільне домашнє завдання з математики. Жінка не змогла вирішити завдання про собак на виставці та звернулася по допомогу до користувачів соціальних мереж.

Про це пише Mirror із посиланням на історію однієї з матусь у Threads.

"Це лише мені здається, що домашні завдання для дітей стають усе складнішими? Тут практично потрібен ступінь магістра з ракетобудування, щоб розв'язати цю задачку", — написала Енджі Вернер.

Фото: скрин Threads

Про що йшлося в завданні

Умови завдання були наступними: "На виставку зареєстрували 49 собак. Маленьких собак було зареєстровано на 36 більше, ніж великих. Скільки маленьких собак було зареєстровано?"

Жінка звернулася до користувачів соцмереж. Більшість з тих, хто відреагував, дійшла висновку, що маленьких собак було 13.

Проте пізніше Вернер пояснила, що вчитель назвав правильною відповіддю число 42,5.

У тому, що у відповіді вийшло не ціле число собак, звинуватили районну владу, яка спустила завдання до шкіл.

Щоб розв'язати завдання, потрібно скласти рівняння. Кількість маленьких собак треба прийняти за x, тоді "х мінус 36" — число великих собак. Результатом рівняння х + (х-36) = 49 стане 42,5.

Нагадаємо, психологи надали топ-10 креативних запитань дитині замість традиційного: "Як справи в школі?"

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