Microsoft назвав професії, які скоро зникнуть через ШІ: хто у списку

Microsoft оприлюднив результати дослідження, в якому названо список професій, які швидше за інші можуть бути заміннені штучним інтелектом.

Команда Microsoft проаналізувала «набір даних із 200 тисяч анонімних та захищених від конфіденційності розмов між користувачами та Microsoft Bing Copilot» і виявила, що професії, які, найімовірніше, будуть застарілі завдяки цій технології, включають «надання інформації та допомоги, написання текстів, викладання та консультування».

Команда використала дані, щоб розрахувати «оцінку застосовності штучного інтелекту» — спробу кількісно визначити, наскільки вразливою є кожна професія, враховуючи, як часто штучний інтелект там вже використовується та наскільки успішними були ці зусилля.

Згідно з аналізом, список професій, які найімовірніше будуть замінені:

перекладачі,

історики,

торгові представники,

письменники, редактори і журналісти,

представники служби підтримки клієнтів,

бортпровідники та стюарди,

веброзробники,

консьєржі та інші спеціальності.

Натомість, професії, які є найбезпечнішими з точки зору автоматизації за допомогою штучного інтелекту, включають операторів важкої техніки та моторних човнів, покрівельників, масажистів та посудомийників.

Іншими словами, низькооплачувані та орієнтовані на ручну працю професії набагато рідше будуть автоматизовані, ніж професії, які відповідають експертизі великих мовних моделей чат-ботів зі штучним інтелектом.

Однак, видання до результатів дослідження закликає ставитися з певною долею скептицизму. По-перше, слід враховувати, що співробітники Microsoft зацікавлені у тому, щоб представити технологію в найкращому світлі через масштабні інвестиції компанії в цю галузь, що може призвести до переоцінки можливостей штучного інтелекту.

Дослідники також попереджають, що «дані не вказують на те, що штучний інтелект виконує всі робочі дії якоїсь однієї професії», а це означає, що для багатьох робіт штучний інтелект не зможе взяти на себе понад 100 відсотків завдань.

Крім того, у виданні пояснюють, що використання ШІ у тій чи іншій галузях не означає автоматично витіснення «живого працівника». Штучний інтелект може змінити спосіб виконання роботи, а не позбавити чи замінити робочі місця.

