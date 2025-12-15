Міф про "зайві" пальці: що насправді роблять мізинці ніг під час руху

Ноги / © Фото з відкритих джерел

Людські пальці ніг давно втратили здатність чіплятися за гілки, однак вони залишаються важливим елементом руху та стабільності тіла. Вчені зазначають, що саме форма й довжина пальців допомогли людині ефективно перейти до двоногого пересування.

Про це пише Іflscience.

Дослідження показали, що люди з коротшими пальцями ніг витрачають менше енергії під час бігу на довгі дистанції. Довші пальці можуть давати короткочасну перевагу у спринті, однак потребують значно більших енергетичних витрат.

Навіть мізинець, який часто вважають найменш корисним, відіграє важливу роль у підтримці рівноваги. За словами лікарів, стопа працює як «штатив», де опору забезпечують великий палець, мізинець і п’ята.

Фахівці зазначають, що люди можуть адаптуватися до втрати пальців, однак це часто призводить до змін ходи, втрати стабільності та підвищеного ризику падінь. Саме тому пальці ніг залишаються критично важливою частиною людської анатомії.

Нагадаємо, 31-річний Штеффен Карлсен із норвезького Тронхейма вигадав незвичний спосіб вимірювати предмети без лінійки — він набив татуювання у вигляді сантиметрової шкали на вказівному пальці правої руки. Ідею реалізувала його партнерка, 35-річна тату-майстриня Джулі Стрьомнес: на пальці з’явилися 10 ліній із проміжком в один сантиметр.

За словами Джулі, створення ескізу зайняло близько 10 хвилин, ще п’ять — нанесення самого татуювання. Штеффен зізнається, що давно хотів використовувати пальці для точних вимірювань і вважає таке татуювання не лише кумедним, а й практичним.

Ідея швидко привернула увагу в соцмережах: частина користувачів назвала татуювання «геніальним», тоді як інші розкритикували задум, вважаючи його безглуздим.