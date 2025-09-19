Міфи і правда про блискавку: 12 фактів, які краще не перевіряти на власному досвіді

Блискавка є небезпечним природним явищем / © pixabay.com

Гроза починається зі спалаху, що розтинає небо. За мить після блискавки — оглушливий гуркіт грому. Нас з дитинства вчать ховатися в приміщенні, відключати електроніку та уникати металевих предметів. Деякі з цих попереджень ґрунтуються на науці, але інші є лише міфами, що передавалися з покоління в покоління.

Блискавка — одна з найпотужніших сил природи. Один розряд може нести понад 300 мільйонів вольт електрики і нагріватися до температури, за якої випаровується метал. За даними Національної служби погоди США, лише в Сполучених Штатах щороку від блискавки гинуть від 10 до 30 людей, а сотні отримують травми.

Блискавка ніколи не б’є в одне місце двічі (міф)

Це старе прислів’я, що має заспокійливий ефект, але воно абсолютно не відповідає дійсності. Думати, що небезпеки немає, якщо в якесь місце вже влучала блискавка, є вкрай небезпечно.

Насправді блискавка не «пам’ятає», де вона влучила раніше. Вона б’є туди, де для цього є найсприятливіші умови. Часто одне й те саме місце може бути вражене десятки разів за одну грозу, особливо якщо це високі, відкриті конструкції зі сталі та бетону. Наприклад, в Емпайр-Стейт-Білдінг у Нью-Йорку блискавка вдаряє десятки разів на рік.

Металеві прикраси притягують блискавку (міф)

Логіка цього міфу здається обґрунтованою, адже метали добре проводять електрику. Але блискавку приваблюють не блискучі аксесуари, а висота, ізольованість і провідність шляху до землі.

Однак це не означає, що прикраси нешкідливі під час удару блискавки. Хоча вони не притягнуть розряд, але можуть посилити травми в разі влучання блискавки та спричинити сильні опіки.

Якщо немає дощу, ви в безпеці (міф)

Буває, що в абсолютно ясний день, коли світить сонце, раптом пролунає грім або спалахне блискавка. Це не вигадка, а рідкісне і водночас дуже небезпечне явище, відоме як «блискавка з чистого неба». Вона може пройти до 40 км від грозової хмари, перш ніж вдарити в землю.

Багато жертв блискавки перебували не в епіцентрі грози, а саме на її краю, де небо було майже ясним. Єдиний справжній попереджувальний знак — це грім. Якщо ви його чуєте, то вже знаходитесь досить близько, щоб вас могла вразити блискавка.

Крім того, блискавка іноді виникає взагалі без дощу — під час снігових бурь, пилових штормів і навіть вивержень вулканів. Принцип той самий: сильна атмосферна активність генерує електричний заряд, і коли він розряджається, з’являється блискавка.

Лежати на землі, щоб захиститися (міф)

Цей міф також здається логічним — якщо блискавка б’є у високі об’єкти, то лежати на землі повинно бути безпечно. Але насправді блискавка шукає найпровідніший шлях, і це може бути сама земля.

Коли блискавка вдаряє в землю, електричний заряд поширюється поверхнею і створює так званий «струм землі». Це явище є дуже небезпечним, і саме воно є причиною значної кількості травм та смертей. Якщо ви лежатимете на землі, це збільшить площу контакту з поверхнею, що може призвести до проходження струму через ваше тіло. Замість цього краще присісти — це мінімізує і ваш зріст, і контакт з землею.

Намети або сараї захищають від блискавки (міф)

Це поширена омана, що намети або дерев’яні сараї можуть захистити під час грози. Насправді такі укриття не забезпечують належного захисту. Тимчасові споруди не заземлені, тому електричний струм може пройти крізь них і вразити того, хто перебуває всередині.

Під час грози шукайте укриття в капітальній будівлі з належною електропроводкою та водопроводом, які безпечно відведуть блискавку в землю.

Блискавка не може вразити в приміщенні (міф)

Це помилка — вважати, що перебування в приміщенні гарантує повну безпеку під час грози. Коли блискавка вдаряє в будівлю, вона шукає найпровідніший шлях до землі. Таким шляхом часто є водопровід чи електричні кабелі.

За статистикою, третина травм від блискавки відбувається саме в приміщеннях. Дотик до будь-яких предметів, підключених до електромережі, може зробити вас провідником, навіть якщо електрики немає.

Жертви блискавки можуть битися струмом (міф)

Цей міф може коштувати життя, адже людина, уражена блискавкою, не несе залишкового електричного заряду. Торкатися її абсолютно безпечно, а швидка допомога є критично важливою.

Багато смертей від блискавки відбуваються через зупинку серця або дихання, і негайне втручання, зокрема серцево-легенева реанімація, може врятувати життя.

Якщо ви не найвищий об’єкт, ви в безпеці (міф)

Висота відіграє роль, але це не єдиний фактор, що притягує блискавку. Вона також реагує на провідність, відстань і вологість. Тому вона може вразити об’єкти, що не є найвищими в районі.

Саме тому стояти під деревом під час грози дуже небезпечно. Дерева насичені вологою і є чудовими провідниками. Коли блискавка влучає в дерево, електричний струм може пройти по стовбуру і вдарити в землю, або перескочити на будь-кого, хто ховається під ним.

Блискавка і вода — смертельна комбінація (правда)

Це те, що повинен знати кожен: під час грози двічі подумайте, перш ніж приймати душ або плавати у басейні чи водоймі. Поширеною помилкою є думка, що блискавка має вразити людину безпосередньо, щоб завдати шкоди. Насправді, достатньо, щоб вона вдарила у воду поблизу.

Коли блискавка влучає в озеро, річку або океан, електрична енергія швидко поширюється поверхнею, що створює широку зону небезпеки. Те саме стосується і водопроводу в будинку. Приймання душу або миття посуду може наразити вас на небезпеку, оскільки електричний розряд може поширитись по трубах.

Уникайте використання електроприладів під час грози (правда)

Хоч це і незручно, але це одне з найбезпечніших рішень під час грози. Блискавка може увійти в електричний ланцюг через лінії електропередач і створити потужний стрибок напруги.

Багато хто вважає, що мережеві фільтри можуть захистити їхні пристрої, але блискавка набагато сильніша за них. Найкращий захист — від’єднати чутливі прилади від мережі, як тільки ви отримали попередження про можливу грозу або почули перший грім, і не користуватись ними, поки небезпека не мине.

Закритий автомобіль — безпечне укриття (правда)

Автомобіль із металевим дахом може забезпечити відмінний захист під час грози, але лише за умови, що двері та вікна повністю зачинені. Це пов’язано з фізикою: автомобіль діє як клітка Фарадея, яка відводить електричний струм навколо свого металевого корпусу.

Коли блискавка вдаряє в машину, металевий корпус перенаправляє електричний струм по зовнішній частині і не пропускає його всередину. Захист не надають кабріолети, мотоцикли та машини з корпусом зі скловолокна або пластику.

