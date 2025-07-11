Мігрень на зміну погоди: що робити, коли головний біль атакує

Мігрень / © Associated Press

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Понад 30 мільйонів людей у світі страждають на мігрень, і часто саме погода стає головним тригером. Атмосферний тиск, вологість, спека чи холод — усе це може викликати напад сильного головного болю, який буквально паралізує людину.

Про це пише Science Alert.

Мігрень — не просто головний біль. Це неврологічне захворювання, яке може порушити ритм життя, роботу, навчання та навіть спілкування. І для великої кількості людей зміна погодних умов стає непередбачуваною причиною цих болісних станів.

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За даними лікарів, до 50% людей із мігренню відчувають загострення при зміні погоди. Найчастіше це пов’язано зі зміною барометричного тиску, перепадами температури, підвищеною вологістю, а також яскравим сонцем чи навіть блискавками. Всі ці явища можуть запускати реакцію нервової системи, викликаючи запалення або дисбаланс в обробці сигналів мозком.

«Мозок людини з мігренню надзвичайно чутливий до змін навколишнього середовища. Атмосферні коливання можуть запускати больові процеси ще до того, як почнеться дощ чи вітер», — пояснює невролог з Колорадо, США.

Одна з головних теорій: при падінні атмосферного тиску (наприклад, перед бурею) виникає мікродисбаланс між тиском всередині черепа та зовнішнім середовищем. Це стимулює чутливі нервові закінчення, що викликає біль. Також роль відіграють рівень серотоніну, запальні процеси та підвищена чутливість до світла.

Як захистити себе:

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Хоча змінити погоду ми не можемо, є способи підготувати організм:

Ведіть щоденник мігрені: відстежуйте погоду та симптоми, щоб помітити закономірності.

Пийте достатньо води, дотримуйтеся режиму сну та їжі.

Створіть безпечне середовище: носіть сонцезахисні окуляри, залишайтесь у приміщенні в спеку чи вологу.

Практикуйте медитацію або дихальні техніки для зниження стресу.

Обговоріть з лікарем профілактичне лікування, якщо напади виникають регулярно.

Також варто мати ліки для екстреної допомоги під рукою або за потреби починати прийом заздалегідь — наприклад, перед наближенням грози чи різкою зміною температури.

Погодні фактори рідко є єдиною причиною мігрені. Найчастіше вони поєднуються з іншими тригерами — стресом, недосипанням, гормональними змінами чи генетичною схильністю. Саме тому важливо знати свою чутливість і вчасно реагувати.

Нагадаємо, раніше ми писали, що міжнародна команда науковців провела масштабний метааналіз 24 досліджень за участю понад 54 тисяч осіб з різних континентів. Результати шокують: значна різниця артеріального тиску між правою і лівою рукою може вказувати на підвищений ризик інсульту, інфаркту або навіть передчасної смерті.

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