"Миколаївська область повністю звільнена від окупантів": які фейки поширює російська пропаганда

Центр протидії дезінформації повідомляє, що ворог продовжує поширювати маніпуляції та фейки.
Про це пишуть на сторінці ЦПД у соціальній мережі.
Зокрема, йдеться про:
- Маніпуляцію
У посольстві РФ у Норвегії заявили: «Організатори постачання озброєння Києву не можуть не усвідомлювати загрози потрапляння … зброї до рук ультраправих націонал-радикалів та терористів не лише в Україні, а й за її межами. Це не «фейки» і не «роспропаганда» … прецеденти потрапляння поставленого ЗСУ озброєння на «чорний ринок» підтверджено Європолом».
- Фейк
У Мережі поширюються повідомлення про те, що «Миколаївська область повністю звільнена від окупантів», однак ця інформація поки не відповідає дійсності, про що заявив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім: «Миколаївщина звільнена майже повністю».
- Маніпуляцію
У мережі опубліковано звернення, яким пропонується канонізувати херсонського колаборанта К. Стремоусова. Обґрунтуванням прохання є те, що К. Сремоусов «був одним з тих, хто захищав від нацизму… показував вагомість російського народу та «превосходство» Російської Федерації».
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