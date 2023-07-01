Мікроскопічну сумку Louis Vuitton, яка менша ніж крупина солі, продали на аукціоні: відома сума

Ставки на лот стартували від 15 тисяч доларів.

Сумочку мікроскопічного розміру, яка менше крупинки солі, була продана на аукціоні.

Аксесуар Louis Vuitton OnTheGo пішов з молотка за 63 750 доларів. Про це пише bbc.com.

До слова, вона не має жодного відношення до іменитого бренду. Сумка зроблена з фотополімерної смоли та була створений з використанням технології 3D-друку, що часто використовується для створення крихітних механічних моделей та конструкцій.

Щоб побачити дизайн сумки, необхідний мікроскоп, адже розмір крихітного об'єкта становить 657 х 222 х 700 мікрометрів.

Мікроскопічна сумка Louis Vuitton / Фото: MSCHF

Але втрата предмета має бути меншою проблемою для власника нової сумки, оскільки в покупку було включено мікроскоп із цифровим дисплеєм.

Мікроскопи із цифровими дисплеями можна купити в Інтернет-магазинах за ціною від 60 до тисяч доларів.

Мікроскопічна сумка Louis Vuitton / Фото: MSCHF

Аукціонний сайт не вказав ціну мікроскопа окремо від сумки.

Ставки на лот стартували від 15 тисяч доларів.

Художній колектив MSCHF, що базується у Брукліні, відомий своїми неоднозначними проєктами. Серед них туфлі з людською кров'ю, кросівки зі святою водою на підошвах, одеколон із запахом WD-40 та гігантські червоні гумові чоботи.

Цього разу колектив вирішив довести тенденцію маленьких сумочок до крайнощів.

Нагадаємо, у Запоріжжі виявили історичний човен, якому може бути понад 1000 років. Його знайшли під час досліджування берегової зони.

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