Цікaвинки
609
2 хв

Мільярдер захотів збільшити свій статевий орган: операція закінчилась трагічно

Слідство встановило, що мільярдер перед смертю вживав заборонені речовини, а також хімічні препарати, що допомагають чоловікам боротися з еректильною дисфункцією.

Віра Хмельницька
мільярдер

У лікарні під час операції помер мільярдер / © Pixabay

У Франції під час збільшення статевого органу помер мільярдер. Пластичний хірург отримав умовний термін.

Про це пише dailymail.co.uk.

Бельгійсько-ізраїльський бізнесмен Ехуд Ар’є Ланіадо помер від серцевого нападу в клініці Saint-Honoré-Ponthieu в 8-му окрузі Парижа. 75-річний чоловік на момент смерті робив ін’єкції в пеніс, щоб збільшити його розмір.

Спочатку прокуратура розпочала розслідування за фактом ненавмисного вбивства, але незабаром змінила звинувачення на ненадання допомоги особі, яка перебувала в небезпеці, злочини, пов’язані з наркотиками, та здійснення медичної практики без ліцензії.

Також було виявлено, що Ланіадо, який захоплювався бодибілдингом, перед смертю вживав заборонені речовини, а також хімічні препарати, що допомагають чоловікам боротися з еректильною дисфункцією.

Хірург Гай Х. отримав 15 місяців умовного терміну, а його асистентка — 12 місяців умовного терміну.

Обом лікарям заборонено займатися медичною практикою, і вони повинні сплатити штрафи у розмірі 50 000 євро та 20 000 євро відповідно.

Ехуд Ар’є Ланіадо відвідував клініку два-чотири рази на рік для процедур, які коштували десятки тисяч євро.

Джерело в судовій системі повідомило Le Parisien, що ін’єкцію в пеніс швидко виключили як причину смерті торговця діамантами.

Розтин показав, що мільярдер помер від гіпертрофії серця. Слідчі, які обшукали його готельний номер у розкішному п’ятизірковому готелі Plaza Athénée, виявили, що він приймав кілька речовин, заборонених у Франції, а також препарати, які можуть сприяти ерекції.

Джерело в судовій системі додало, що матеріал, знайдений у його готельному номері, «ймовірно, спричинив його смерть».

Попри його смерть, родина Ланіадо не отримала жодної компенсації.

Мартін Рейно, адвокат, який захищав хірурга, сказав після завершення справи: «Це тверезе, чітке та заспокійливе рішення. Було щось марне та сумне в спробі за будь-яку ціну знайти винного після суто випадкової смерті».

609
