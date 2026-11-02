Мільярдер зізнався, що не пив звичайної води 48 років: що він обирає замість неї

48 років без води та фастфуд у 96 років: дієтичні секрети й улюблені напої Воррена Баффета / © Credits

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Американський мільярдер та інвестор Воррен Баффет нібито не п’є звичайної води вже 48 років. Натомість він віддає перевагу солодкій газованій Coca-Cola зі смаком вишні.

Про незвичну звичку 96-річного бізнесмена розповів мільярдер Білл Акман, пише UNILAD

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Акман розповів історію про те, як Баффет прийшов до нього додому на вечерю «багато років тому». Господар заздалегідь подбав про улюблений напій гостя — Cherry Coke. Однак під час вечері він усе ж запропонував мільярдеру звичайну або газовану воду.

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Баффет відмовився і попросив свою улюблену газованку. Коли Акман поцікавився, чи п’є той взагалі воду, інвестор нібито відповів: «Білле, я не пив води вже 48 років».

У 2015 році сам Воррен Баффет навіть жартував, що він «на чверть складається з Coca-Cola», бо це чверть його щоденного споживання калорій, але насправді його першою любов’ю була Pepsi.

Водночас невідомо, наскільки буквально варто сприймати цю заяву. Сам Баффет публічно не підтверджував, що повністю відмовився від води.

Баффет інвестував у компанію, напої якої полюбляє

Прихильність мільярдера до Coca-Cola позначилася і на його інвестиціях. У 1988 році його компанія Berkshire Hathaway почала купувати акції Coca-Cola, а наступного року він оголосив про інвестиції в компанію в розмірі 1 мільярда доларів, сформувавши пакет приблизно у 9% акцій компанії.

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Баффет також відомий любов’ю до фастфуду та солодощів. Зокрема, він полюбляє сніданки з McDonald’s, картопляні снеки та шоколадне морозиво.

Незважаючи на те, що у свої 96 років Воррен Баффет досі має міцне здоров’я.

У виданні іронічно зауважують, що можливо, не варто звертатися до Баффета за порадами щодо харчування, але визнають, що така шкідлива їжа, схоже, не шкодиться 96-річному мільярдерові.

Раніше лікар назвав 8 продуктів, які можуть уповільнити старіння.

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