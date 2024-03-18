Мільярдер відбудує точну копію "Титаніка": ідею назвали найгіршою

Проєкт "Титанік II" вартістю мільярд фунтів стерлінгів, який стане продовженням катастрофічного "Титаніка", вийде в море 2027 року, стверджує його інвестор-магнат.

Про це пише Daily Star.

Після майже десятирічного планування, невдалих запусків і невдач австралійський гірничодобувний магнат Клайв Палмер знову націлився на те, щоб відбудувати точну копію лайнера, який затонув 1912 року, забравши життя 1496 людей.

Але багатій зрозумів недоліки історичного корабля, і його судно, "Титанік II", буде "набагато, набагато кращим за оригінал".

Легендарний “Титанік”, 10 квітня 1912 / AP Photo

Відтоді Палмер визнав, що для початку будівництва цього величезного судна немає верфі, але його зацікавленість у створенні "Титаніка II" реальна.

Подорож та будівництво, які планувалося розпочати 2016 року, було відкладено майже на десять років. Відтоді Палмер звинуватив у затримці пандемію Covid і висловився щодо припущень, що його "Титанік II" був рекламним ходом.

Запевняючи громадськість, Палмер похвалився, що має "достатньо грошей, щоб побудувати "Титанік" 10 разів". Досі Палмер не збудував жодного корабля, але проєктоване судно на 2500 осіб уже нібито зацікавило "декілька мільйонів людей".

Палмер додав: "Тепер у мене більше грошей. Тож я міг би зробити "Титанік". Я зроблю це".

Клайв Палмер / Фото: Getty Images

Користувачі соціальних мереж посміялися над баченням Палмера, написавши: "Чи буде в точній копії гігантська дірка в корпусі?, "Не думаю, що я обрав би "точну" копію. Може, цього разу не заощаджувати на заклепках? І обов'язково додати більше рятувальних шлюпок".

Запланована дата будівництва – початок 2025 року, а рейс із Саутгемптона до Нью-Йорка, що повторює катастрофічну подорож першого "Титаніка", має відбутися у червні 2027 року.

Нагадаємо, ТСН вдалося потрапити на одну з найдорожчих яхт світу - супер'яхту Медведчука. Судно зрадника та "кума Путіна" придбано за 200 млн євро.

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