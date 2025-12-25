Секрет успіху "велетенської місіс Клаус": як модель здобула мільйон підписників завдяки своєму зросту (фото)

Кеті Вуллс, зріст якої 193 см / Фото: Instagram / © Фото із соціальних мереж

Британська модель Кейті Вуллс, відома своїм неймовірним зростом, розповіла про незвичний ажіотаж серед прихильників напередодні зимових свят. За словами зірки, її поштова скринька «вибухає» від пікантних прохань: чоловіки масово благають модель перевтілитися у місіс Клаус, аби на її тлі відчути себе крихітними ельфами.

Колишня менеджерка із продажу технологій, 27-річна інфлюенсерка Кеті з Лондона, чий блог @tallgirlkatie налічує понад мільйон фоловерів, розповіла про різдвяний бум щодо святкових перевтілень. Фанати марять образом «велетенської» місис Клаус, яка домінує у кадрі завдяки своєму зросту у 193 см.

Модель не відмовляє підписникам у задоволенні, втілюючи як невинні святкові сюжети, так і специфічні запити, де підкреслюються її довгі ноги та значний розмір стопи (UK 11). Для багатьох саме цей фізичний контраст є головним елементом різдвяного настрою.

«Королі низького зросту можуть бути моїми ельфами, а я буду місис Клаус, я завжди готова до цього. Ми можемо уявити, що вони крихітний ельф, а я — велетенська версія місис Клаус», — розповіла Кеті.

Дівчина поділилася, що зазвичай намагається робити свій контент нейтральним, адже не всі святкують Різдво, проте у грудні вона отримує багато запитів саме для перевтілення у місис Клаус. За її словами, їй подобається цей образ, адже вона любить Різдво.

Один з останніх хітів Кеті — відео у форматі POV, зняте на прохання прихильника невисокого зросту. У ролику вона постає в образі місис Клаус, яка займається хатніми справами та дарує «обійми».

«Це звичайні речі, але людям подобається контраст між моїм високим зростом, — зізналася дівчина.

Кеті розповіла, що вона народилася передчасно, також вона швидко росла в дитинстві і невдовзі випередила своїх однокласників, навіть обігнавши старшого брата за зростом.

Проте популярність має зворотний бік. Кеті вже два роки самотня, оскільки більшість чоловіків почуваються ніяково поруч із жінкою, яка значно вища за них.

Пропри те, що її святкова поштова скринька в інтернеті переповнена листами, у реальному житті справжніх побачень майже немає.

«З якоїсь причини влітку я отримую більше уваги в реальному житті, і люблю в той час зустрічатися. Однак взимку ж я ніби стаю одноразовою різдвяною фантазією. Хотілося б, щоб з’явився правильний чоловік, з яким можна було б провести Різдво по-справжньому», — зізнається дівчина.

