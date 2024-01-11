Мільйонер 20 років вдавав із себе бідного та обманював сина (фото)

Він завжди жалівся на борги та бідність.

Батько з Китаю, який жив у "бідності", 20 років приховував від сина, що насправді він мільйонер.

Про це пише World of Buzz.

У вірусному відео Douyin син розповів, що його батько завжди плакався через борги і наголошував на бідності, в якій вони жили. Нещодавно хлопець закінчив університет і планував знайти роботу із зарплатою до 6000 юанів (близько 845 доларів США), щоб допомогти рідній людині виплатити борги.

"Мені було важко знайти роботу, тому батько запропонував мені продовжити його справу", - поділився юнак.

Батько 20 років приховував від сина, що він мільйонер / Фото: Douyin

Спочатку він вагався, тому що його завжди змушували вірити, що з бізнесом халепа, доки батько не привів його до офісу і не розповів правду. Як виявилося, бізнес процвітав і у тата був котедж та вісім розкішних машин.

Батько 20 років приховував від сина, що він мільйонер / Фото: Douyin

Батько 20 років приховував від сина, що він мільйонер / Фото: Douyin

Хлопець таки влаштувався на роботу до батька. Втім, його щомісячна зарплата менше 6000 юанів, і він, як і раніше, щодня їздить на роботу на своєму електричному мотоциклі.

Нагадаємо, продавець курей-гриль декілька років вдавав із себе адвоката. Попри відсутність освіти, він навіть виграв декілька справ.

Читайте також: