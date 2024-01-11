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Мільйонер 20 років вдавав із себе бідного та обманював сина (фото)

Мільйонер 20 років вдавав із себе бідного та обманював сина (фото)

Батько 20 років вдавав із себе бідного, перш ніж зізнався синові, що насправді він мільйонер / Фото: Pexels

Він завжди жалівся на борги та бідність.

Батько з Китаю, який жив у "бідності", 20 років приховував від сина, що насправді він мільйонер.

Про це пише World of Buzz.

У вірусному відео Douyin син розповів, що його батько завжди плакався через борги і наголошував на бідності, в якій вони жили. Нещодавно хлопець закінчив університет і планував знайти роботу із зарплатою до 6000 юанів (близько 845 доларів США), щоб допомогти рідній людині виплатити борги.

"Мені було важко знайти роботу, тому батько запропонував мені продовжити його справу", - поділився юнак.

Батько 20 років приховував від сина, що він мільйонер / Фото: Douyin / ©
Батько 20 років приховував від сина, що він мільйонер / Фото: Douyin

Спочатку він вагався, тому що його завжди змушували вірити, що з бізнесом халепа, доки батько не привів його до офісу і не розповів правду. Як виявилося, бізнес процвітав і у тата був котедж та вісім розкішних машин. 

Батько 20 років приховував від сина, що він мільйонер / Фото: Douyin / ©
Батько 20 років приховував від сина, що він мільйонер / Фото: Douyin
Батько 20 років приховував від сина, що він мільйонер / Фото: Douyin / ©
Батько 20 років приховував від сина, що він мільйонер / Фото: Douyin

Хлопець таки влаштувався на роботу до батька. Втім, його щомісячна зарплата менше 6000 юанів, і він, як і раніше, щодня їздить на роботу на своєму електричному мотоциклі.

Нагадаємо, продавець курей-гриль декілька років вдавав із себе адвоката. Попри відсутність освіти, він навіть виграв декілька справ.

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