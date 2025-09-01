Мільйонер на очах у людей вкрав кепку у школяра: як він це пояснив

Момент крадіжки потрапив на камеру / © Daily Mail

У США польський мільйонер вихопив кепку у школяра. Після різкої критики він перепросив за свій вчинок.

Про це пише dailymail.co.uk.

Пьотр Щерек викликав хвилю обурення в інтернеті після того, як вкрав кепку гравця US Open, призначену для молодого вболівальника.

Інтернет-детективи нещодавно викрили мільйонера-бізнесмена, який стоїть за польською компанією Drogbruk, після того, як у Мережі з’явилося відео, на якому він краде сувенір, призначений для дитини на ім’я Брок, від тенісної зірки Каміля Майхжака.

Після критики Щерек сказав, що зробив «величезну помилку», і повідомив, що вже повернув кепку хлопцеві. Він зазначив, що був переконаний, що гравець передавав кепку йому.

Неприємна сцена розгорнулася через кілька хвилин після того, як польський тенісист Майхжак підійшов до глядачів після найбільшої перемоги в своїй кар’єрі. Він передав школяреві свою кепку.

Тоді Щерек, який стояв поруч із враженим хлопчиком, простягнув руку, схопив кепку з автографом і засунув її до сумки.

Хлопчик залишився з пригніченим виглядом і запитав: «Що ви робите?», а Майхжак пішов геть, не усвідомлюючи, що щойно сталося.

Інтернет-активісти назвали польського бізнесмена «найненависнішою людиною в інтернеті» та розкритикували його поведінку.

