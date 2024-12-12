Мільйонер після смерті залишив неймовірні статки рідному місту, але за однієї умови

У Франції мільйонер залишив весь свій статок рідному місту, але за однієї умови. 95-річний Марселін Артур Ше вирішив, що комуна Турретт варта інвестицій.

Про це пише LADbible.

Марселін, який прожив у цій місцевості більшу частину свого життя, хотів передати місту свої статки після своєї смерті і заявив, що вони можуть бути використані лише на конкретну мету. Він жив у місцевості, яка захована між горами далеко від узбережжя Французької Рив'єри. У своєму заповіті Ше вказав, що весь його статок може бути використаний лише для служіння людям літнього віку, які все ще проживають в цьому районі.

Завдяки фінансуванню, до 2026 року буде збудовано приміщення, яке зможе прийняти 10 осіб. Подарунок Ше означає, що люди зможуть отримувати подальший догляд, оскільки вони продовжують старіти.

Через цей надзвичайно добрий вчинок люди вийшли, щоб похвалити його після смерті. Його заповіт був зачитаний у ратуші, і громада змогла почути, що він жертвує 2,5 млн євро на ці заклади.

Пані мер Турретта, Каміль Буге, поквапилася подякувати йому за його самовідданість і сказала: "Цей об'єкт повинен мати не комерційну мету, а суто соціальну. Ми можемо вважати, що нам пощастило з цим заповітом і висловити нашу вдячність цьому турретанцю, без жодних застережень щодо спадкоємців, стоячи і аплодуючи в пам'ять про покійного пана Ше".

Робота над цим "денним центром для людей літнього віку", як написано в його заповіті, має розпочатися найближчим часом.

Нагадаємо, багатій закопав скрині зі скарбами на мільйони і кинув виклик будь-кому, хто їх знайде. Він оголосив "найбільше полювання за скарбами".

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