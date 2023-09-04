Мільйонер шукає помічника, який подорожуватиме з ним світом: які вимоги та оплата (фото)

Австралійський мільйонер Меттью Лепре оголосив про пошук особистого помічника.

Про це пише ladbible.com.

31-річний засновник Ecom Warrior Academy, де навчають людей відкривати власний магазин електронної комерції в Інтернеті, проводить свій час, літаючи по всьому світу.

Меттью Лепре / Фото: instagram.com/matthewlepre

Меттью подорожував "безупинно" більш ніж 30 країнами за останні п'ять років. Він проводив зустрічі з клієнтами та "допомагав їм розвивати свій бізнес". І в результаті того, що він масштабує свій бізнес за допомогою штучного інтелекту, зараз багатій шукає компаньйона, який допомагатиме йому під час подорожей.

"Я зараз хочу найняти працьовитого співробітника, щоб допомогти мені в моєму бізнесі. Я шукаю "праву руку", щоб допомогти мені в моїх подорожах та адміністративних завданнях", - сказав він.

Меттью Лепре / Фото: instagram.com/matthewlepre

Щоб бути особистим помічником Лепре, не обов’язково мати подібний попередній досвід роботи. Мільйонер шукає будь-кого, хто має дійсний паспорт, любить подорожі та кропіткий у роботі.

Меттью Лепре / Фото: instagram.com/matthewlepre

Крім можливості подорожувати світом, помічник зможе їздити на його розкішних автівках, отримуватиме зарплату 30 500 фунтів стерлінгів (38 500 доларів США) та матиме пільги на медицину.

Меттью Лепре / Фото: instagram.com/matthewlepre

До слова, 2019 року мільйонер мав особистого помічника, якому платив 28 000 фунтів стерлінгів на рік. Тоді заявку подали близько 70 000 осіб. У результаті, роботу отримав студент. Того ж року він також найняв особистого фотографа, який подорожував з ним та робив знімки для Instagram мільйонера. За це він також отримав 28 000 фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, у Тернопільській області чоловік заплатив за побачення з дівчиною 85 тисяч грн, а вона все проігнорувала та виявилась заміжньою. Він заявив до поліції.

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