Мільйонер шукає помічника, який подорожуватиме з ним світом: які вимоги та оплата (фото)

Аби вирішувати всі справи, йому потрібна "права рука".
Австралійський мільйонер Меттью Лепре оголосив про пошук особистого помічника.
Про це пише ladbible.com.
31-річний засновник Ecom Warrior Academy, де навчають людей відкривати власний магазин електронної комерції в Інтернеті, проводить свій час, літаючи по всьому світу.
Меттью подорожував "безупинно" більш ніж 30 країнами за останні п'ять років. Він проводив зустрічі з клієнтами та "допомагав їм розвивати свій бізнес". І в результаті того, що він масштабує свій бізнес за допомогою штучного інтелекту, зараз багатій шукає компаньйона, який допомагатиме йому під час подорожей.
"Я зараз хочу найняти працьовитого співробітника, щоб допомогти мені в моєму бізнесі. Я шукаю "праву руку", щоб допомогти мені в моїх подорожах та адміністративних завданнях", - сказав він.
Щоб бути особистим помічником Лепре, не обов’язково мати подібний попередній досвід роботи. Мільйонер шукає будь-кого, хто має дійсний паспорт, любить подорожі та кропіткий у роботі.
Крім можливості подорожувати світом, помічник зможе їздити на його розкішних автівках, отримуватиме зарплату 30 500 фунтів стерлінгів (38 500 доларів США) та матиме пільги на медицину.
До слова, 2019 року мільйонер мав особистого помічника, якому платив 28 000 фунтів стерлінгів на рік. Тоді заявку подали близько 70 000 осіб. У результаті, роботу отримав студент. Того ж року він також найняв особистого фотографа, який подорожував з ним та робив знімки для Instagram мільйонера. За це він також отримав 28 000 фунтів стерлінгів.
Нагадаємо, у Тернопільській області чоловік заплатив за побачення з дівчиною 85 тисяч грн, а вона все проігнорувала та виявилась заміжньою. Він заявив до поліції.
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