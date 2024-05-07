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Мільйонер сплутав адреси та надіслав 70 млн доларів незнайомій людині

Мільйонер сплутав адреси та надіслав 70 млн доларів незнайомій людині

Мільйонер сплутав адреси та надіслав 70 млн доларів незнайомій людині

Мільйонер надіслав 70 мільйонів доларів шахраям / Фото: Freepik

Він переказав криптовалюту на неправильну адресу онлайн-рахунку.

Торговець криптовалютою втратив майже 70 мільйонів доларів через шахрайство.

Про це повідомляє Business Insider.

Зловмисники створили підроблений обліковий запис криптографічної адреси своєї жертви в Інтернеті. Потім вони використали його для надсилання невеликої суми валюти в надії, що пізніше жертва випадково надішле гроші на фальшиву адресу.

Оскільки блокчейн є загальнодоступним, шахраям легко знайти криптографічні адреси людей і розіслати жертвам підроблені транзакції для фішингу.

CertiK, фірма, що займається безпекою блокчейну, підтвердила в дописі на X, що вона виявила переказ біткоїнів на суму 69,3 мільйона доларів на таку адресу. Криптогаманець жертви зараз показує загальну втрату близько 97% своїх активів на Coinbase. На рахунку залишилося трохи більше 1,6 мільйона доларів.

Експерти рекомендують перевіряти кожну адресу перед відправленням транзакції і ніколи не копіювати адресу з історії транзакцій під час переказу коштів, щоб уникнути шахрайства з адресами. Відправлення невеликої тестової транзакції перед здійсненням великого переказу також є ефективним методом перевірки адреси, кажуть в компанії.

Згідно зі звітом ФБР про Інтернет-злочинність за 2023 рік, кількість шахрайств, пов'язаних з криптовалютами, зростає. Шахрайство, пов'язане з криптовалютами, коштувало інвесторам $3,94 млрд минулого року.

Найкращий спосіб розпізнати криптовалютну аферу – ніколи не довіряти тим, хто приймає оплату лише в криптовалюті або обіцяє великі прибутки від сумнівних інвестицій, кажуть у відомстві.

Нагадаємо, колишня чоловіка випадково викинула його біткоїн-накопичувач із мільйонами до смітника. Він досі не може повірити в те, що сталося.

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