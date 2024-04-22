Мільйонер відмовився від свого багатства та став безхатьком: експеримент закінчився провалом

Чоловік, який добровільно став безхатьком і розорився, щоб довести, що може заробити мільйон доларів за рік, припинив експеримент після того, як стан його здоров'я почав стрімко погіршуватися.

Про це пише Mirror.

Майк Блек хотів довести, що будь-хто може заробити мільйон доларів всього за 12 місяців. Втім, він не досягнув своєї мети, покинувши проєкт через 10 місяців, заробивши лише 64 000 доларів, тому що "здоров'я і сім'я на першому місці".

Майк назвав два своїх аутоімунних захворювання, які спричинили "хронічну втому" і біль у суглобах. Чоловік зосередився на лікуванні.

Майк Блек / Mike Black/YouTube

Майк, який називав себе "підприємцем", спочатку намагався забратися з вулиці, коли відмовився від свого будинку, машини і засобів до існування, оскільки йому відмовляли у воді і він не міг знайти місце для ночівлі. Однак чоловік з фургоном дозволив йому зупинитися у себе, і він заробив свої перші 300 доларів, продаючи меблі в Інтернеті.

Майк пояснив, що розпочав цей челендж, щоб показати людям, що можна побудувати імперію за допомогою простої сили наполегливої праці. Він сказав у відео на YouTube: "Я знав багато людей, які втратили все під час пандемії і впали в депресію. У мене навіть був друг, який за одну ніч втратив бізнес вартістю 10 мільйонів доларів".

Однак пізніше Майк оголосив, що достроково припинив свій челендж, сказавши: "Я офіційно вирішив завершити свій шлях. Як би мені не було боляче це робити, особливо за два місяці до завершення, я відчуваю, що це правильний вчинок. Мені довелося зіткнутися з багатьма проблемами особисто, і нещодавно сталося те, що дійсно підштовхнуло мене до краю. Моє особисте здоров'я погіршилося до такої міри, що мені дійсно потрібно почати піклуватися про нього. Протягом усього проєкту ми не ділилися з вами цим, але я постійно ходив до лікаря".

Майк назвав проєкт Million Dollar Comeback Challenge, що, на його думку, означало б побудову нового бізнесу та його розширення до вартості в мільйон доларів. Але цього не сталося.

Майк Блек / Mike Black/YouTube

Через деякий час він придумав спосіб заробити трохи грошей. Майк пояснив: "Одна з найкращих речей для продажу – це столи. Я почав брати оголошення на Craigslist у безкоштовному розділі, розміщувати їх на Facebook Marketplace і продавати з прибутком. Я виступав у ролі посередника, займаючись усією логістикою між покупцем і продавцем".

Через п'ять днів він заробив на цьому достатньо грошей, щоб купити собі комп'ютер. Через два тижні він забезпечив собі офісне приміщення, а потім почав винаймати житло. Через три місяці він почав працювати менеджером соціальних мереж і придумав власний бренд кави.

Він сказав: "Подивіться, де ми зараз. Ми не заробляємо мільйони доларів, але подивіться, що ми потенційно можемо жити в маєтку без орендної плати. Я отримую дзвінки від великих технологічних компаній з пропозиціями щодо ведення їхніх соціальних мереж. Я запускаю кавовий бренд, у мене є кавовий чувак в Остіні. Тобто все йде в правильному напрямку. Три місяці тому я був безхатченком!".

Майк поставив під сумнів проєкт на 138-й день, коли дізнався, що у його батька рак товстої кишки, і врешті-решт оголосив про це: "Здоров'я і сім'я були набагато важливіші за виклик, тому я вирішив зупинити весь проєкт". За 60 днів до кінця Майк сказав: "Ми завжди повинні пам'ятати, що потрібно допомагати тим, хто цього потребує, тому що це може бути саме та можливість, якої вони потребують".

Нагадаємо, пара віддала людям $24 мільйони та речі і пішла жити до монастиря. Тепер подружжя покладатиметься лише на щедрість інших людей.

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