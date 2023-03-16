Мільйонер запропонував жінці в літаку 100 000 доларів, але та відмовилась: що він просив її зробити

Підприємець розпочав торги зі 100 доларів.
Відомий американський підприємець, засновник Фонду раннього лікування COVID-19 (CETF), Стів Кірш запропонував жінці в літаку 100 000 доларів за те, щоб вона зняла маску на борту.
Про це мільйонер написав у Twitter.
"Людина, яка сиділа поруч зі мною у першому класі, відмовилася від 100 000 доларів за те, щоб зняти маску на весь політ. Без жартів. Це було після того, як я пояснив, що вони не працюють. Вона працює у фармацевтичній компанії", - поділився він.
Свій допис Кірш супроводив селфі, на якому він усміхається.
Також Стів поділився, що розпочав торги зі 100 доларів.
"Вона зняла маску, щойно подали сніданок! Тому що всі знають, що не можна заразитися під час їжі! І я вказав, що коли вона знімала маску для їжі та пиття, то могла заразитися одним вдихом", - додав він.
Зауважимо, Стів Кірш — ветеран Силіконової долини, якому приписують одну з перших версій оптичної миші ще 1980 року. Пізніше він став співзасновником Frame Technology Corp, яка була куплена Adobe 1995-го, та створив пошукову систему Infoseek, яку було продано Дісней 1999 року.
Нагадаємо, в Австралії чоловік купив лотерейний білет і кілька тижнів не знав про свій приз. Сума виграшу становила 26 мільйонів доларів.
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