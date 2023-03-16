Мільйонер запропонував жінці в літаку 100 000 доларів, але та відмовилась: що він просив її зробити

Відомий американський підприємець, засновник Фонду раннього лікування COVID-19 (CETF), Стів Кірш запропонував жінці в літаку 100 000 доларів за те, щоб вона зняла маску на борту.

Про це мільйонер написав у Twitter.

"Людина, яка сиділа поруч зі мною у першому класі, відмовилася від 100 000 доларів за те, щоб зняти маску на весь політ. Без жартів. Це було після того, як я пояснив, що вони не працюють. Вона працює у фармацевтичній компанії", - поділився він.

Свій допис Кірш супроводив селфі, на якому він усміхається.

Стів Кірш / Фото: twitter.com/stkirsch

Також Стів поділився, що розпочав торги зі 100 доларів.

"Вона зняла маску, щойно подали сніданок! Тому що всі знають, що не можна заразитися під час їжі! І я вказав, що коли вона знімала маску для їжі та пиття, то могла заразитися одним вдихом", - додав він.

Зауважимо, Стів Кірш — ветеран Силіконової долини, якому приписують одну з перших версій оптичної миші ще 1980 року. Пізніше він став співзасновником Frame Technology Corp, яка була куплена Adobe 1995-го, та створив пошукову систему Infoseek, яку було продано Дісней 1999 року.

Нагадаємо, в Австралії чоловік купив лотерейний білет і кілька тижнів не знав про свій приз. Сума виграшу становила 26 мільйонів доларів.

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