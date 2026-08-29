Мільйонер жодного разу не спав в одному ліжку з коханою: причина вас здивує

Сон проти молодості: чому біохакер Браян Джонсон спить окремо від своєї коханої / © Credits

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Відомий американський біохакер та засновник стартапу із довголіття Blueprint Браян Джонсон розкрив несподівану деталь своїх особистих взаємин. Попри те, що він перебуває у стосунках зі своєю обраницею Кейт Толо майже чотири роки, вони жодного разу не спали в одному ліжку.

Про це повідомляє видання New York Post.

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Біохакер Брайан Джонсон, який ніколи не соромляться ділитися інтимними подробицями зі свого життя, нещодавно зізнався, що ніколи не спав в одному ліжку зі своєю дівчиною Кейт Толо, з якою вони прожили майже чотири роки.

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Браян Джонсон із коханою / © скриншот з відео

У відео, опублікованому в соціальних мережах, магнат довголіття пояснив причину використання окремих ліжок та що наука говорить про цей вибір.

Хоча окремий сон пар часто вважається ознакою проблем, дедалі більше людей переходять на два ліжка — і навіть два будинки.

Головна причина такого рішення — боротьба за якість сну, яку Джонсон вважає фундаментальним фактором збереження молодості. Біохакер переконаний, що спільний сон із партнером спричиняє занадто багато нічних мікропробуджень, що погіршує відновлення організму та прискорює біологічне старіння.

«Для деяких пар спільний сон покращує відпочинок. Для інших окремі ліжка можуть урятувати сон або стосунки. А можливо, і те, і інше», — зазначив Джонсон.

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Що каже наука про спільний та окремий сон

Біохакер визнає, що наукові дані щодо цього питання розділилися:

Аргументи за окремий сон: Дослідження 2020 року за участю 55 пар показало, що партнери прокидаються близько шести разів на ніч через рухи чи шум один одного. Крім того, статистика свідчить, що жінки зазвичай сплять гірше, якщо ділять ліжко з чоловіком. Тоді як чоловіки сплять краще з партнеркою.

Аргументи за спільний сон: Дослідження 12 пар виявило, що сон разом збільшує фазу швидкого сну (REM) на 10% та синхронізує цикли сну. А опитування 2022 року серед 1000 дорослих показало, що люди, які сплять разом, рідше скаржаться на безсоння, тривожність та депресивні стани.

«Сонне розлучення» стає світовим трендом

Практика відокремленого сну (так зване «сонне розлучення» або sleep divorce) дедалі більше втрачає статус табу. Згідно з опитуванням Американської академії медицини сну, близько 35% американців періодично або постійно сплять в окремих кімнатах від своїх партнерів.

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Фахівці зазначають, що такий підхід допомагає уникнути побутових конфліктів через хропіння чи різний графік життя, зберігаючи при цьому здоров’я та гармонію у стосунках.

Раніше після невиліковного діагнозу біохакер Браян Джонсон заявив, що створив «клон себе новонародженого».

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