Мільйонні заробітки і навіть власний павич: священник-блогер Олексій Філюк показав, як живе

Як живе священник Олексій Філюк / © Facebook

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Священник Православної церкви України та один з найпопулярніших церковних блогерів країни Олексій Філюк показав своє обійстя у селі Шушківці на Тернопільщині. Зокрема, він продемонстрував власне господарство, де поруч із традиційною сільською працею знайшлося місце для відпочинку та екзотики.

Більше про це розповів Олег Кукляк.

Як живе священник Олексій Філюк

У Шушківцях отець Олексій служить уже понад 20 років. Саме тут він живе між богослужіннями, працею в агрофірмі, волонтерством і зніманням контенту. На його подвір’ї є відпочинкова зона з альтанкою і великим чаном просто неба.

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Окрему увагу привернув павич, який живе у дворі священнослужителя.

«Він їсть усе. І пшеницю, і зерно, і ячмінь. У мене є для нього спеціальний корм. І водичку п’є», — відповів Філюк.

Він додав, що птах звик до господарів, хоча зберігає природні звички та періодично хоче полетіти. Вражає й комора господаря, заповнена великою кількістю домашніх закруток.

Панотець наголошує, що прибутки від публічної діяльності спрямовує не на розкоші, а на родину та чесно сплачує податки:

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«Я офіційно торік до бюджету держави заплатив понад пів мільйона гривень. Тобто якщо пів мільйона податків, ти можеш уявити, скільки я заробив?».

Філюк розповів, що інвестує кошти в розвиток дітей та їхнє навчання.

Він каже, що через насичений щоденний графік часу на повноцінну відпустку практично не має.

«Я не маю коли. За відпустку паркан будував», — пожартував священнослужитель.

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Нагадаємо, Олексій Філюк є настоятелем двох парафій на Тернопільщині, виховує п’ятьох дітей, займається волонтерством, веде кулінарний блог. 2021 року він увійшов до рейтингу топ-100 блогерів України за версією ICTV.

Священник Філюк: останні новини

Нагадаємо, священник-блогер з Тернопільщини Олексій Філюк у розмові з журналістами висловив думку щодо чоловіків, які ховаються від ТЦК. За його словами, захист Батьківщини є обов’язком, а спроби сховатися він вважає ненормальними, хоча й визнає, що у кожного з цього приводу своя думка.

У відповідь на критику в коментарях щодо того, чому він сам не перебуває на фронті, панотець пояснив, що має законне право на відстрочку через усиновлення чотирьох дітей з дитбудинків.

На зауваження дописувачів про те, що двоє з його вихованців уже досягли повноліття, варто зазначити: згідно з законодавством, призову не підлягають усиновлювачі, які утримують хоча б одну неповнолітню дитину, яка до усиновлення мала статус сироти або позбавленої батьківського піклування.

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