Міністерку заарештували за "чорну магію" над президентом – фото, подробиці

Мальдівська міністерка була заарештована за те, що нібито здійснювала "чорну магію" над президентом Мохамедом Муїззу.

Про це повідомляє First Post.

Мальдівська поліція заявила, що міністерка з питань навколишнього середовища, зміни клімату та енергетики Фатхімат Шамназ Алі Салім і двоє інших були заарештовані в столиці Мале.

Правоохоронці повідомили, що Шамназ перебуває під вартою протягом тижня до завершення розслідування.

Фатхімат Шамназ і Мохамед Муїззу / Фото: First Post

Чаклунство не є кримінальним злочином згідно з кримінальним кодексом Мальдівських островів, де більшість населення становлять мусульмани, але за ісламським правом за нього передбачено покарання у вигляді шестимісячного ув'язнення.

Місцеві широко практикують традиційні обряди, вірячи, що вони можуть здобути прихильність і прокляття супротивників. Так, у квітні 2023 року 62-річна жінка була зарізана трьома сусідами в Манадху після того, як її звинуватили в проведенні церемоній чорної магії. Втім, правоохороцям не вдалося знайти жодних доказів того, що жертва вбивства займалася чаклунством. 2012 року поліція розігнала опозиційний політичний мітинг, звинувативши організаторів у тому, що вони кинули "проклятого півня" в поліцейських, які проводили обшук в їхніх офісах.

Нагадаємо, міський голова витрачав бюджетні кошти на ворожку. Під час спіритичних сеансів жінка-медіум говорила з мером голосом його покійного батька.

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