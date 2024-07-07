Міністерку заарештували за "чорну магію" над президентом – фото, подробиці

За цео передбачено покарання у вигляді шестимісячного ув'язнення.
Мальдівська міністерка була заарештована за те, що нібито здійснювала "чорну магію" над президентом Мохамедом Муїззу.
Про це повідомляє First Post.
Мальдівська поліція заявила, що міністерка з питань навколишнього середовища, зміни клімату та енергетики Фатхімат Шамназ Алі Салім і двоє інших були заарештовані в столиці Мале.
Правоохоронці повідомили, що Шамназ перебуває під вартою протягом тижня до завершення розслідування.
Чаклунство не є кримінальним злочином згідно з кримінальним кодексом Мальдівських островів, де більшість населення становлять мусульмани, але за ісламським правом за нього передбачено покарання у вигляді шестимісячного ув'язнення.
Місцеві широко практикують традиційні обряди, вірячи, що вони можуть здобути прихильність і прокляття супротивників. Так, у квітні 2023 року 62-річна жінка була зарізана трьома сусідами в Манадху після того, як її звинуватили в проведенні церемоній чорної магії. Втім, правоохороцям не вдалося знайти жодних доказів того, що жертва вбивства займалася чаклунством. 2012 року поліція розігнала опозиційний політичний мітинг, звинувативши організаторів у тому, що вони кинули "проклятого півня" в поліцейських, які проводили обшук в їхніх офісах.
Нагадаємо, міський голова витрачав бюджетні кошти на ворожку. Під час спіритичних сеансів жінка-медіум говорила з мером голосом його покійного батька.
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