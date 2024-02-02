"Міс Всесвіт-2008" змінила подіум на церковну кафедру – фото, подробиці

Переможниця конкурсу краси "Міс Всесвіт-2008" Даяна Мендоса неочікувано змінила подіум на церковну кафедру.

Про це пише NTK.

Вона стала першою переможницею із Венесуели після Алісії Мачадо за 12 років.

Вона також взяла участь у програмі Celebrity Apprentice разом із Дональдом Трампом 2012-го, а згодом підписала контракт із його фірмою Trump Model Management.

Даяна Мендоса перемогла у конкурсі краси 2008 року / Фото: Getty Images

Але три роки тому вона публічно оголосила про своє рішення залишити модельний світ, щоб присвятити себе служінню Богу.

Нині 37-річна Даяна проповідує у церкві у Нью-Йорку.

Вона сказала, що її модельна кар'єра пішла на спад, а її шлюб розпався, що змусило її відчути, що життя розвалилося.

Даяна Мендоса / Фото: instagram.com/dayanamendoza

Вона впала на коліна і попросила Бога "взяти під свій контроль", стверджуючи, що відчуває, як його божественна рука веде її до її справжнього шляху.

Колишня королева краси розповіла: "Мій шлюб розвалився, кар'єра моделі не принесла мені задоволення. Я була у розпачі, нічого не йшло добре. Саме тоді я схилила коліна і здалася. Я попросила Бога взяти ситуацію під контроль. І я бачила, як його могутня рука спрямовувала мене, допомагаючи знайти правильний шлях. Я слухала пастора, і від першого моменту, коли він говорив, мені здавалося, ніби Бог це сказав мені. Ніби він відповідав на всі запитання, які я мала у той момент. Я почала відчувати спокій".

Даяна Мендоса / Фото: instagram.com/dayanamendoza

Сьогодні Даяна ділиться релігійним контентом у Instagram, де має 1,9 мільйона підписників. Ексмодель також має 16 000 фоловерів на її каналі на YouTube, присвяченому релігійній тематиці.

У багатьох відеороликах показано, як вона проповідує іспанською мовою в церквах по всій території США.

Нагадаємо, пастор заробив мільйони завдяки шахрайству з криптосхемами, стверджуючи, що Бог "наказав зробити це". Його криптовалюта була неліквідною.

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