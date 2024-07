Місць було лише 10: 1800 претендентів прийшли на співбесіду та зламали перила – відео

В Індії перила впали під вагою 1800 претендентів, які прийшли на співбесіду всього на 10 місць.

Про це повідомляє Need To Know.

На кадрах видно, як сталеві перила були зігнуті натовпом, коли люди штовхалися, намагаючись увійти до будівлі. Зрештою перила впали, і кандидати гепнулися на припарковані внизу мотоцикли в Анклешварі. Щонайменше шестеро людей впали, а двоє інших стрибнули, намагаючись контролювати їхнє приземлення. Завдяки короткому падінню ніхто серйозних травм не отримав.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що на місце проведення інтерв'ю в готелі Lords Plaza прийшло 1800 осіб. Це сталося після того, як інжинірингова компанія із сусідньої Джагадії розмістила лише 10 вакансій.

Район Бхаруч, де розташовані Анклешвар та Джагадія, вважається магнітом для внутрішніх мігрантів через свої можливості працевлаштування. За оцінками, його населення становить 1,8 мільйона людей.

Місцевий депутат Мансух Васава звинуватив у інциденті компанію. Він сказав: "Вони заповнювали всього 10 вакансій і мали правильно вказати критерії, а не просто проводити відкриту співбесіду. На якомусь рівні інцидент стався з вини компанії. Ми стурбовані цим і вживаємо заходів, щоби подібні інциденти не повторилися".

