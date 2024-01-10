Миша протягом двох місяців щоночі прибирала у сараї листоноші – кумедне відео

Чоловік встановив камеру, щоб з'ясувати, хто вночі прибирає його сарай, та виявив несподівану помічницю, що метушиться навколо його робочого місця.

Про це пише CNN.

Чорно-білі кадри нічного бачення показали, що за таємничим прибиранням стояла крихітна миша, яка старанно переміщала предмети, залишені на верстаті, до коробки.

"Спочатку я помітив, що трохи їжі, яку я роздавав птахам, потрапляло до старого взуття, яке я зберігав у сараї, тому я встановив камеру, щоб побачити, що відбувається", – поділився Родні Голбрук.

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На кадрах з камери видно, як миша несе в роті такі предмети, як викрутки, прищіпки або шматки кабелю, і дереться до коробки майже такої ж висоти, як вона сама.

"Я не міг у це повірити, коли побачив, що миша наводить лад. Вона складає в коробку всякі речі: шматочки пластику, гайки та болти", - сказав Голбрук. "Я не переймаюся прибиранням зараз, бо знаю, що вона про це подбає".

Деякі об'єкти миші було доволі легко переміщати, чого не скажеш про довгий кабель.

"Було справді приголомшливо бачити ці кадри, деякі речі, які вона прибирає, справді незвичайні. Я думаю, вона би прибрала мою дружину, якби я залишив її там! Це відбувалося практично щоночі протягом двох місяців", - додав листоноша.

Нагадаємо, кіт повернувся додому через сім років. Весь час він жив за 200 метрів від будинку.

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