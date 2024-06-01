Міський голова витрачав бюджетні кошти на ворожку: які послуги вона надавала

Під час спіритичних сеансів жінка-медіум говорила з мером голосом його покійного батька.

Мера французького міста Агд Жиля д'Етторе звинуватили у тому, що він витратив бюджетні кошти на місцеву ворожку Софію Мартінес, яка мала репутацію медіума — людини, що розмовляє з духами померлих.

Про цей скандал повідомляє ВВС.

За словами адвоката пана д'Етторе, коли мер попросив її зв'язатися з його померлим батьком, їй це начебто вдалося. Під час спіритичних сеансів її голос раптово змінювався і набував інтонацій, подібних до голосу батька.

Упродовж останніх чотирьох років віщунка маніпулювала мером особисто та по телефону, маючи чудові навички черевомовця. Йому надходили тисячі таємничих дзвінків від “голосів” померлих людей та “ангелів”, деякі з них закликали мера допомогти ворожці.

Піддавшись на такі дивні прохання, мер оплатив розкішну відпустку пані Мартінес та її родини, зокрема в Полінезії та Таїланді, за рахунок державних коштів.

Стверджується, що “голоси” переконали його найняти кількох членів її родини на роботу в міську раду, а також відремонтувати її будинок. Місцеві підприємці, пов’язані з мером, виконували роботу безкоштовно, боячись втратити майбутні контракти з мерією.

Зрештою цією історією зацікавилися правоохоронці. Жиля д'Етторе та Софію Мартінес заарештували. Обидвоє перебувають у слідчому ізоляторі за звинуваченням у розтраті бюджетних коштів, а мера також звинувачують у корупції.

Нагадаємо, в Україні тернопільська ворожка у змові з адвокатом виманила у керівника медцентру 300 тисяч доларів.

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