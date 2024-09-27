Міський радник 15 років підглядав за жінками у спальнях та ваннах, записуючи відео

На записах були зафіксовані моменти, коли жінки приймають душ, займаються сексом, ходять у туалет або роздягаються.

Міський радник у Західному Йоркширі (Велика Британія), який керував ІТ-бізнесом, Роберт Голден використовував приховані камери, щоб знімати жінок у ванних кімнатах і спальнях протягом майже 15 років.

Про це повідомляє The Guardian.

Сотні записів з камер, встановлених у квартирах, де жили жінки, чоловік зберігав на своїх пристроях в акуратно розмічених у файлах. На них були зафіксовані моменти, коли жінки приймають душ, займаються сексом, ходять у туалет або роздягаються.

За однією зі своїх жертв Голден стежив понад 12 років. Ще одну жінку він знімав багато разів, іноді з її зовсім маленькою дочкою.

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Одна із жертв цього вуаєриста запідозрила, що за нею стежать і звернулася у поліцію Західного Йоркшира, поліцейські обшукали будинок і знайшли камери у ванній кімнаті та в спальні – обидві підключені до цифрового пристрою, який був налаштований на цілодобовий запис.

Щоб уникнути покарання чиновник втік із країни до західноафриканської острівної держави Кабо-Верде, звідки його вдалося повернути після тривалої 17-місячної боротьби за екстрадицію.

Виносячи вирок у п’ятницю, 27 вересня, суддя Софі Маккоун назвала 51-річного Роберта Голдена “розбещеним егоїстом”, який ховається “за завісою респектабельності керівника власного бізнесу та депутата місцевої ради”.

Голден визнав 29 звинувачень у вуайєризмі та сім пунктів у неправильному використанні комп’ютера за 14-річний період з 2006 по 2020 рік. Його було засуджено до 6 років і 2 місяців позбавлення волі.

Нагадаємо, індійська жінка нещодавно подала на розлучення зі своїм чоловіком, з яким прожила всього 40 днів, стверджуючи, що він миється лише один або двічі на місяць.

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