Мисливці упіймали "алігатора-монстра" вагою 360 кг і побили рекорд – фото

Американські мисливці встановили новий рекорд штату Міссісіпі після того, як спіймали величезного алігатора.

Про це пише ladbible.com.

Група мисливців була на річці Язу, коли натрапила на величезного хижака. Після непростої боротьби їм вдалося витягнути рептилію на борт.

Коли вони, нарешті, повернули його на сушу, то отримали звістку, що їм вдалося зловити найбільшого алігатора в усьому штаті.

Алігатор-рекордсмен / Фото: Mississippi Department of Wildlife, Fisheries, and Parks

Маючи довжину понад 4 метри та вагу 360 кг, він побив попередній рекорд, який тримався останні шість років. Тоді алігатор був приблизно такої ж довжини, але меншим вагою.

За даними Департаменту дикої природи, рибальства та парків штату Міссісіпі, обхват живота "монстра" становив 167 см, а товщина хвоста – 118 см.

Алігатор-рекордсмен / Фото: Mississippi Department of Wildlife, Fisheries, and Parks

Фото вилову було опубліковано на офіційній сторінці Департаменту дикої природи штату Міссісіпі у Facebook.

Реагуючи на знімки, деякі люди були приголомшені розміром істоти.

Боже мій, це монстр

Боже мій… який монстр! Ви їх вирощуєте у Міссісіпі! Вітаю з великим уловом

В інтерв'ю Mirror Дон Вудс сказав, що витягнути алігатора було непросто.

"Ми підчіплювали його вісім чи дев'ять разів, і він продовжував відриватися", - сказав він. "Він спускався, сідав, а потім йшов. Він продовжував ходити під колодами. Він знав, що робив. Найбожевільніше, що він залишався на тому ж місці".

Алігатор-рекордсмен / Фото: Red Antler Processing

Протягом останніх 18 років закони штату дозволяли полювання на алігаторів у певний час у рамках постійних зусиль щодо підтримки популяції на стабільному рівні. Ця група зловила рекордсмена на другий день сезону, який триватиме до наступного тижня.

Щоб отримати дозвіл на полювання на цих істот у цей період, людям необхідно мати спеціальний дозвіл, яких лише 920.

Нагадаємо, чоловік за шість років побудував робота з фільму і тепер ходить з ним до бару. Він стверджує, що його робот на 99% відповідає "Джонні 5" з фільму 1986 року "Коротке замикання".

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