Мисливці заявили, що застрелили чупакабру: схожа на вампіра та має "людські руки" (фото)

Бразильські мисливці заявили, що застрелили міфічну, схожу на вампіра, істоту, відому як "чупакабра".

Про це пише Daily Star.

Кривавий звір нібито тероризував фермерів, вбиваючи велику рогату худобу неподалік Сан-Паулу.

Подейкують, що схожа на демона істота, інакше відома як "козосос", п'є кров домашніх тварин. Проте ніколи не було переконливих доказів того, що вона дійсно існує. Група чоловіків заявила, що вони застрелили "чупакабру" в лісі в Гія-Лопіс-да-Лагуна.

Бразильські мисливці заявили, що застрелили "чупакабру" / Фото: скриншот з відео

Як "доказ", вони опублікували кадри з мертвою твариною. Здається, що у неї є "людські руки", а також тонкі гострі зуби. Тіло істоти приблизно розміром з велику мавпу.

Бразильські мисливці заявили, що застрелили "чупакабру" / Фото: скриншот з відео

Один із мисливців пригадав, що вони натрапили на "вампіра", полюючи на кабана на краю міста. Він стверджує, що вони переслідували монстра, перш ніж застрелити його.

Бразильські мисливці заявили, що застрелили "чупакабру" / Фото: скриншот з відео

Але не всі вважають, що це легендарна істота. Деякі скептики сказали, що це може бути тіло мавпи, яке розкладається. Також вони зазначили, що тварина, здавалося, була мертвою протягом декількох днів.

Місцева влада поки що не прокоментувала інцидент.

Нагадаємо, митники конфіскували у мандрівниці коробку з фекаліями жирафа. Вона зізналася, навіщо їх привезла.

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