Мисливець приніс додому дикого кабана: 80-кілограмова тварина живе у будинку і спить на дивані

Пара вже не може уявити свого життя без Оскара.

Бельгійська пара ділить свій будинок із диким кабаном.

Про це пише L'Avenir.

Тіффані та Грегорі, пара з регіону Валлонія, вже понад рік живуть в одному будинку із врятованим Оскаром. Все почалося близько року тому, під час полювання, коли Грегорі Гіо приніс додому 700-грамового кабанчика, якого знайшли його собаки. Це було 6 грудня, у День святого Миколая, і Грегорі не вистачило духу просто залишити безпорадну тварину на волі, де вона, швидше за все, загинула б. Натомість він приніс його додому до своєї партнерки Тіффані П'єр.

Спершу закохані навіть не думали про те, щоб залишити кабана, натомість зосередились на догляді за ним та пошуком іншого рішення. Однак Тіффані і Грегорі з кожним днем все більше і більше прив'язувалися до маленької тварини. Згодом пара зі сльозами на очах відвезла маленького Оскара на ферму, де про нього мали б добре подбати.

"Через кілька днів ми зателефонували та попросили забрати його, тому що він буквально морив себе голодом", — розповіла Тіффані. Грегорі сказав їй, що якщо вони підуть за Оскаром, вони ніколи більше не зможуть його відпустити, і однорічний кабан тепер став частиною їхньої родини.

Вони взяли Оскара до свого будинка, і хоча їм довелося пристосовуватися до його поведінки, вони не могли уявити життя без нього.

Оскар має власний диван, подушки і ковдри, і він захищає свою територію, коли гості підходять занадто близько до його власності. Він встає і починає гарчати, але його господарі пояснюють усім, що це лише його дикі інстинкти. Зараз вага кабана 80 кілограмів. Оскар вже неймовірно сильний, але він все ще росте і, ймовірно, досягне ваги 120 кілограмів приблизно за рік.

Кабани відомі своїм розумом та надзвичайно сильним нюхом, і Оскар не є винятком. Коли він відчує запах чогось їстівного в шафі, він не зупиниться ні перед чим, щоб дістатися цього. Ось чому його господарі ніколи не залишають їжу там, де кабан може її дістати, а також про всяк випадок зняли ручки з усіх шаф.

У Оскара дуже здоровий апетит. Щодня він з'їдає від 1,5 до 2 кг їжі, в основному овочів та сухого хліба, хоча не проти час від часу з'їсти солодке.

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Кабан пристосувався до домашнього способу життя. Він ніколи не справляє потребу в будинку, а натомість попереджає господарів, коли йому потрібно вийти на вулицю. І щоразу, коли він повертається всередину, він не проти почистити копита.

"Я сплю з ним на дивані", - сказала Тіффані. Він не вміє спати один, навіть коли я приймаю душ, йому іноді важко. Грегорі спить один нагорі, я гадаю, у Оскара якийсь Едіпів комплекс".

"Можливо, це була не найкраща моя ідея", — жартома сказав Грегорі Гіо про рішення розділити будинок з кабаном, але він не уявляє свого життя без пухнастого звіра. У них з Тіффані поки що немає дітей, тому натомість вони балують Оскара.

Нагадаємо, раніше український військовий приручив маленького дикого кабанчика, якого знайшов на передовій собі. Боєць власноруч годував тваринку молоком із пляшечки.

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