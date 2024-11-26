Мисливиця за скарбами знайшла в річці вікторіанську "капсулу часу"

Мисливиця за скарбами під час однієї з річкових експедицій знайшла дивовижну "часову капсулу" з вікторіанського Лондона.

Про це пише видання Mirror.

Джейн Істмен, яка займається пошуком монет і артефактів на півдні Англії, нещодавно поділилася відео з новою знахідкою — зеленою скляною пляшкою, зануреною в багнюці. Ретельніше оглянувши знахідку вдома, Джейн помітила, що на кришці пляшки є напис "W & D Harvest Dowgate Dock London".

"120+ річна пляшка маринованих огірків, "свіжих" з річки! Що ж, ви повинні любити капсулу часу, але я точно не очікувала, що вона буде у вигляді 120-річної банки солінь, знайденої повністю неушкодженою, все ще закупореною і з рельєфною кришкою", - зазначила Істмен.

Вона зазначила, що не знайшла точні дати торгівлі компанії W & D Harvest з Дока Даугейт, Верхня Темза-стріт, Лондон, однак записи про Вільяма Гарвеста за цією адресою, свідчать, що у 1870-х роках він значився як торговець прянощами і засолювальник, а потім як WandD, який продовжував торгувати в 1910 році.

Знайдена в річці банка з огірками. Фото: @myordinarytreasure/Instagram

"Сама пляшка виготовлена з акваскла з нанесеною кромкою, це, звичайно, не той тип пляшок, який я коли-небудь асоціювала би з соліннями, і тепер я розумію, чому ті надзвичайно довгі виделки для соління були такими популярними в ті часи. Інші знахідки в цьому маленькому місці вказують на дату близько 1890-1910 років! Тепер я збираюся запечатати верхню частину воском... і більше ніколи не піддаватися спокусі відкрити її", - зазначила мисливиця за скарбами.

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