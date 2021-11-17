Картину Фріди Кало купили у Нью-Йорку за майже $35 млн

Картину Фріди Кало купили у Нью-Йорку за майже $35 млн

Картина називається "Дієго і я".

Автопортрет Фріди Кало продали на аукціоні за майже 35 мільйонів доларів. Наразі це найвища ціна за витвір мистецтва, створений у Латинській Америці.

Про це розповіли у ТСН.Ранок.

На автопортреті під назвою "Дієго і я" Фріда Кало зобразила себе з портретом свого чоловіка і колеги Дієго Рівери на чолі.

Зазначається, що це найвища сума, коли-небудь отримана за картину латино-американскього художника. Роботи легендарної мексиканської мисткині продають украй рідко. Саме це й пояснює високу ціну на полотно.

Новини світу: автопортрет Фріди Кало продали на аукціоні за майже 35 мільйонів доларів

Торги почалися з 26 млн доларів. Утім, вже незабаром ціна сягнула 31 млн. Разом з комісією сума для покупця склала 34,9 млн доларів. За даними New York Times, покупцем є Едуардо Ф. Козантіні, засновник музею в Аргентині.

Як повідомлялося, у Парижі продали з молотка копію знаменитої картини "Мона Ліза". За копію "Мона Лізи" покупець на аукціоні сплатив кругленьку суму - 210 тисяч євро. Репродукцію власники знайшли на своєму горищі. Вона була частиною родинної колекції живопису. Копію "Мона Лізи" намалювали приблизно на століття пізніше, ніж Леонардо Да Вінчі створив оригінал.

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