Місто попрощалося із сонцем до 2026 року: де люди живуть у темряві 65 днів

Захід сонця / © unsplash.com

Реклама

Хоча зараз в Україні вже здається, що постійно темно, одне місто не побачить сонце до 2026 року після того, як воно востаннє заходило 18 листопада 2025-го. Там сонце залишається за горизонтом цілих два місяці, що призводить до тривалої "полярної ночі".

Уткіагвік, раніше відомий як Барроу, має населення менше 5 000 осіб, пише LADbible.

Місто розташоване на Алясці, і 18 листопада о 13:36 сонце зайшло востаннє 2025 року, і місцеві жителі навряд чи побачать сонячне світло знову до 22 січня.

Реклама

В Уткіагвіку постійна темрява має цілком конкретну причину. Земля нахилена на 23,5 градуси навколо своєї осі, що нахиляє країни Північної півкулі до сонця або від сонця, залежно від пори року.

Однак Уткіагвік також розташований в межах 23,5 градусів від Північного полюса, а це означає, що протягом зимових місяців він завжди нахилений від сонця.

Влітку все навпаки: мешканці міста гріються під яскравими сонячними променями 24 години на добу.

Користувачі Reddit були шоковані цим відкриттям, хоча деякі люди були більш захоплені цією ідеєю, ніж інші:

Реклама

Уткіагвік має близько 80 днів опівнічного сонця, що закінчуються приблизно в серпні, і лише від листопада до січня сонце прощається з нами. Я не можу уявити, як це може вплинути на вашу систему (хоча мені було б дуже цікаво випробувати це на собі).

Я живу на Алясці, і мене дратує опівнічне сонце, а не темрява. Я погано сплю влітку, легко забуваєш, котра година ночі, і об 11-й годині вечора виходиш на подвір'я, щоб попрацювати на городі

Взимку темно і затишно, і я можу легко проспати до 9-10 на вихідних, а коли прокидаюся, все ще темно. Ніколи не сплю так добре, як тут взимку

Нагадаємо, найдовший будинок в світі розташований в Україні.