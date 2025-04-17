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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
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Місто-секрет для мільйонерів у Каліфорнії: маєтки за $78 мільйонів, заборона на лайку й алкоголь

Згідно з місцевими законами, у місті офіційно заборонені лайка, азартні ігри та навіть вживання алкоголю — у тому числі на власній території.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Місто-секрет Бредбері

Місто-секрет Бредбері. / © Daily Mail

У США існує крихітне й маловідоме місто, про яке більшість людей ніколи не чули, але яке давно приваблює мільйонерів і мільярдерів з усього світу. Бредбері, розташоване за 23 милі на північний схід від центру Лос-Анджелеса, є однією з найдорожчих адрес у країні, де деякі будинки коштують понад $78 мільйонів.

Про це пише Daily Mail.

Місто-секрет Бредбері. / © Daily Mail

Місто-секрет Бредбері. / © Daily Mail

Згідно з місцевими законами, у місті офіційно заборонені лайка, азартні ігри та навіть вживання алкоголю — у тому числі на власній території. Публічне сп’яніння, нецензурна лексика й навіть стукіт у двері чужого будинку вважаються адміністративними правопорушеннями. У Бредбері не знайти ані крамниць, ані заправок, ані кав’ярень — це повністю житловий анклав.

На території площею всього дві квадратні милі проживає лише близько 900 осіб, середній вік — 54 роки. Майже третина мешканців мають азійське походження, згідно з даними Census Reporter.

Місто відоме своїми величезними закритими маєтками, які вражають навіть у порівнянні з елітною нерухомістю Лос-Анджелеса. Тут можна побачити приватні ставки з фореллю, басейни у формі хреста та парки з дикою природою — ведмедями, оленями та іншими мешканцями гір Сан-Габріель.

Місто-секрет Бредбері. / © Daily Mail

Місто-секрет Бредбері. / © Daily Mail

“Це будинки-монстри, вони величезні”, — розповів рієлтор Тім Дуркович. За його словами, для покупців із Саудівської Аравії, Китаю чи інших країн витрати на маєток у Бредбері “відчуваються як чайові”.

Вхід на більшість територій здійснюється лише через охорону або окремі ворота. Місцева влада та жителі дотримуються суворої конфіденційності — багато хто воліє залишатися непоміченим.

Місто отримало назву на честь магната Луї Бредбері, який заробив статки на золоті та сріблі. Саме він дав ім’я і Бредбері-білдінгу — знаменитій історичній будівлі в центрі Лос-Анджелеса, відомій кінематографічним фанатам.

Бредбері. / © Daily Mail

Бредбері. / © Daily Mail

У Бредбері немає ні світлофорів, ні тротуарів. Більшість території прихована за високими воротами, а масштаби місцевих маєтків можна оцінити лише з висоти дрона. Ізоляція й розкіш тут — стиль життя.

Злочинність у місті майже відсутня. Єдиний резонансний інцидент за останні десятиліття стався у 1988 році, коли у власному будинку було застрелено відомого гонщика Міккі Томпсона та його дружину Труді.

Бредбері приваблює мільярдерів і власників бізнес-імперій. Лінсі Снайдер, президентка In-N-Out Burger і спадкоємиця статків у $7,3 млрд, мешкала тут у маєтку з полем для гольфу на дві лунки. У 2021 році вона продала будинок площею 19 000 квадратних футів за $16,25 млн.

У 2012-му на ринку з’явився інший елітний об’єкт: комплекс на 8 акрів, зведений за $90 млн. Розкішний особняк належав магнату нерухомості Дональду Еббі. Його продавали за $78,8 млн. У будинку площею понад 32 000 квадратних футів — сім спалень, 10 ванних кімнат, шість камінів, винний льох на 2000 пляшок, гараж на 10 авто, приватний ліфт і навіть покерний зал з баром і хьюмідором. Є і ставок з фореллю на мільйон галонів води, де підтримується точна температура — 57°F.

Бредбері. / © Daily Mail

Бредбері. / © Daily Mail

В окремому гостьовому домі розташовано підземний тир, яким користувались зірки Голлівуду, зокрема Люсі Лью.

Будинок зрештою продали у 2022 році за $22,5 млн.

Серед інших мешканців Бредбері — Х’єу Тай Тран, власник супермаркетної мережі Shun Fat. Його резиденція вражає не менше: чотири водоспади, тенісний корт і водна гірка, що веде просто до басейну перед фасадом.

За словами рієлтора Боба Гурвіца, більшість власників маєтків у Бредбері — китайського походження. Усі потенційні покупці нерухомості, яку він представляв, приїхали з материкового Китаю, Гонконгу або Тайваню. Винятком став лише представник впливової родини з Близького Сходу.

Один із переглядів, за словами рієлтора, тривав понад дві години — маєток був настільки великим. Покупець, наближений до родичів президента Китаю, уже витратив $20 млн на нерухомість у сусідньому районі.

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