Містичні рожеві дельфіни: фотограф зафіксував підводну крадіжку століття

Фото містичних рожевих річкових дельфінів Фото ілюстративне / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Драматичні підводні кадри, зняті фотографом Томасом Пещаком, вперше в історії задокументували невловимих амазонських рожевих дельфінів під час їхньої «злочинної» діяльності.

Про це з посиланням на знімки фотографа Томаса Пещака передає ВВС.

Ексклюзивний улов: дельфіни-злодії в об’єктиві

«Бразильська Амазонія, чорні води річки Ріо-Негро. Саме тут, на заході сонця 2023 року, морський фотограф з 20-річним досвідом Томас Пещак (Thomas Peschak) здійснив знімок, який облетів світ і приніс йому престижну нагороду „Фотограф дикої природи року — 2024“ за найкращу історію фотожурналістики», — пише авторка матеріалу ВВС.

Реклама

Фото Thomas Peschak / © ВВС Україна

Пещак, який спеціалізується на зйомках в океані, зіткнувся з унікальним викликом: як зафіксувати містичних рожевих річкових дельфінів (boto) у каламутних водах, де «немає ні карти, ні опису».

Ідеальний момент настав, коли рибалки закинули сіті. Раптово, з темної глибини виринуло гладке рожеве створіння. Пещак, затамувавши подих під водою, зафіксував, як дельфін із «неймовірною витонченістю» прогриз сітку та вкрав сома.

«Вони ідеальні злодії! Вони дуже спритні та можуть маневрувати навколо цих сітей під водою», — коментує Пещак ексклюзивні кадри.

Ці кадри стали першим підводним документальним свідченням того, як ці інтелектуальні ссавці навчилися асоціювати звуки рибальських човнів і сіті з легкою здобиччю.

Реклама

Вартові річок

Рожевий річковий дельфін — найбільший прісноводний дельфін у світі, що сягає 2,5 м завдовжки та важить до 200 кг. Місцеві громади оповили його містичними легендами: одні кажуть, що «бото» живуть у підводних містах, інші — що вони можуть перетворюватися на блідих чоловіків, які спокушають та викрадають жінок.

Саме через свою «репутацію крадія» — чи то риби, чи то жінок — рожеві дельфіни часто стають мішенню. Рибалки вважають їх ворогами, оскільки вони знищують знаряддя лову. Через це популяція всіх чотирьох видів рожевих дельфінів в басейні Амазонки сьогодні перебуває під загрозою зникнення.

Дельфін як «канарейка в шахті»

Дворічна експедиція National Geographic, в якій брав участь Пещак, документувала не лише унікальну поведінку, але й катастрофічний стан річкової екосистеми.

Морський біолог Фернандо Трухільйо, засновник Фонду Омача, наголошує, що дельфіни є «вартовими річок». Вони першими відчувають на собі:

Реклама

Забруднення — у зразках крові дельфінів виявили мікропластик та ртуть від незаконного видобутку золота.

Зміна клімату — рекордна посуха 2023 року призвела до загибелі понад 130 особин, які потрапили у пастку в перегрітих мілководдях.

До речі, щорічно лише в невеликій частині Колумбії у сітках гине понад 700 дельфінів.

Проєкт Трухільйо та ініціатива SARDI, як зазначають в ВВС, змінюють ставлення місцевих громад. Вони навчають рибалок відповідальному поводженню з дельфінами та використовують технології, як-от «пінгери» (звукові пристрої), що відлякують тварин від сітей. У деяких регіонах це зменшило шкоду від дельфінів на 40%.

«До проєкту ми не вважали дельфінів своїми друзями. Але сьогодні ми робимо все можливе, щоб уникнути конфліктів, так ми отримуємо свою їжу, а дельфіни — свою. Отже, ми всі можемо співіснувати в гармонії», — зазначає рибалка Еліас Коррея да Сілва.

Крім того, Фонд Омача готує місцевих жителів, зокрема представників корінних груп, як-от Романі Пенья Гомес, працювати гідами зі спостереження за дельфінами. Це створює стійку економічну альтернативу риболовлі та змінює сприйняття.

Реклама

«Для нас, як корінних жителів, дельфіни — це радість річки… Їхній захист означає турботу про наше власне довкілля. Вони є захисниками річок», — підсумовує Гомес.

Томас Пещак сподівається, що його відзначені нагородами фотографії допоможуть підвищити обізнаність про цей захопливий флагманський вид, який відображає крихкість і велич біорізноманіття Амазонки.

Нагадаємо, днями речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що Кінбурнська коса фактично знищена. Бойові дії призвели до загибелі тварин і забруднення узбережжя, тож екологи повідомляють про катастрофу.