Містичний сюрприз на пляжі: самотнє дерево нізвідки спантеличило туристів

Дерево посеред пляжу / © Daily Star

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На одному з найпопулярніших піщаних пляжів Північного Уельсу загадковим чином з’явилося самотнє дерево, походження якого досі ніхто не може пояснити.

Про це повідомляє Daily Star.

Незвичний об’єкт уже кілька тижнів привертає увагу відпочивальників на курорті Рос-он-Сі в графстві Конві. Голий стовбур заввишки близько 2,5 метра стоїть посеред відкритого піску, а його поява породила десятки версій і жартів у соцмережах.

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Як зазначає видання, дерево злегка нахилене в бік моря, тому малоймовірно, що його винесло хвилями. Саме тому багато хто вважає, що його встановили навмисно. Дехто навіть порівняв знахідку із загадковим монолітом із фільму «Космічна одіссея 2001 року».

Користувачі соцмереж висувають найрізноманітніші припущення: від сонячного годинника та артоб’єкта до жартівливого «стовпа для собак». Інші назвали дерево місцевою туристичною пам’яткою та навіть дали йому прізвисько «Барксі».

Пляж, де з’явилося дерево, був повністю реконструйований у 2021–2022 роках. Для його оновлення на узбережжя доставили близько мільйона тонн піску, укріпили берегову лінію та облаштували нову набережну.

Після відкриття його почали називати «Валлійською Рив’єрою», і відтоді він став одним із найпопулярніших місць відпочинку туристів у регіоні.

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Попри численні обговорення, хто і навіщо встановив дерево просто посеред пляжу, офіційної відповіді досі немає.

Нагадаємо, раніше британська туристка Шерон Герберт під час ранкової прогулянки на катері сфотографувала невідому «зелену масу» у водах шотландського озера Лох-Несс поблизу руїн замку Уркгарт, що стало сьомим потенційним спостереженням легендарного чудовиська цьогоріч.

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