Митники конфіскували у мандрівниці коробку з фекаліями жирафа: навіщо вона їх привезла (фото)

Митники штату Міннесота, США, конфіскували коробку з фекаліями жирафа у мандрівниці, яка прибула з Кенії.

Про це пише cbp.gov.

Спеціалісти з сільського господарства вибірково обрали пасажирку для перевірки її багажу. Жінка сказала, що планувала використовувати їх для створення намиста. Також вона розповіла, що раніше використовувала кал лося у себе вдома в Айові.

Експерти конфіскували "сувенір" та піддали його паровій стерилізації, відповідно до протоколу знищення Міністерства сільського господарства США (USDA).

Фекалії жирафа / Фото: cbp.gov

"Існує реальна небезпека імпорту калу до Сполучених Штатів", - сказав Ліфонд Д. Саттон-Берк, директор CBP. "Якби ця людина в'їхала до США і не задекларувала ці предмети, існує велика ймовірність того, що людина могла б заразитися від цих ювелірних виробів, і у неї виникнули б серйозні проблеми зі здоров'ям".

Для імпорту до Сполучених Штатів усіх фекалій жуйних тварин потрібен дозвіл ветеринарної служби. У Кенії поширені африканська чума свиней, класична чума свиней, хвороба Ньюкасла, ящур та везикулярна хвороба свиней.

"Сільськогосподарські експерти CBP зменшують загрозу проникнення іноземних шкідників, захворювань та забруднюючих речовин до США", - сказав Августин Мур, директор регіонального порту CBP в штаті Міннесота. "Фахівці з питань сільського господарства CBP проходять широку підготовку та мають досвід роботи в галузі біологічних та сільськогосподарських наук, вони перевіряють пасажирів та товари, що прибувають до Сполучених Штатів повітрям, землею та морем".

Нагадаємо, жінка створила бізнес, використовуючи своє зіпсоване грудне молоко. Що вона вигадала.

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