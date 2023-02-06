"Миттєва помста": у Росії верблюд вбив чоловіка, який намагався познущатися з нього (відео)

Верблюд не став терпіти знущань росіянина, а швидко відреагував
У Росії в Омській області верблюд вбив агресивного росіянина, який намагався його побити. Відео швидко поширилися мережею.
На оприлюднених кадрах видно, як чоловік підійшов до тварини та вдарив її по морді. У відповідь верблюд не став терпіти знущань росіянина, а схопив його за руку, від чого кривдник впав на землю.
February 4, 2023
Від травм чоловік помер.
Користувачі мереж уже встигли відреагувати на оприлюднене відео.
Єгипет оприлюднив новий пакет допомоги pic.twitter.com/CLJ76DOT6r— Robert Zeltinsh (@RobertZeltinsh) February 5, 2023
Нагадаємо, колишня олімпійська чемпіонка та ймовірна коханка диктатора Путіна Аліна Кабаєва порівняла роботу російських пропагандистів з "автоматом Калашникова".
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