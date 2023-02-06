У Росії в Омській області верблюд вбив агресивного росіянина, який намагався його побити. Відео швидко поширилися мережею.

На оприлюднених кадрах видно, як чоловік підійшов до тварини та вдарив її по морді. У відповідь верблюд не став терпіти знущань росіянина, а схопив його за руку, від чого кривдник впав на землю.

Від травм чоловік помер.

Користувачі мереж уже встигли відреагувати на оприлюднене відео.

Єгипет оприлюднив новий пакет допомоги pic.twitter.com/CLJ76DOT6r — Robert Zeltinsh (@RobertZeltinsh) February 5, 2023

Нагадаємо, колишня олімпійська чемпіонка та ймовірна коханка диктатора Путіна Аліна Кабаєва порівняла роботу російських пропагандистів з "автоматом Калашникова".

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