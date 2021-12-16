"Мій мозок зламаний": "дірявий" кіт спантеличив користувачів Мережі (фото)

Кадр почали розгадувати користувачі соцмереж з усього світу.
Користувач Reddit під ніком Francis__99108 опублікував знімок, на якому його сестра тримає на руках кота, й спантеличив користувачів Мережі. Все - через оптичну ілюзію.
На фотографію з пухнастим Марвіном, крізь якого нібито проходить рука дівчини, звернув увагу сайт The Dodo.
Користувачі Мережі почали ламати голову:
- Поясніть це, будь ласка, мій мозок зламаний.
- Якого біса?
- Це Photoshop, так?
- Що тут відбувається?
Згодом Філіпо пояснив, що сестра обійняла кота під праву лапку, а його хутро прикрило її зап’ясток. Насправді її долоня не проходить наскрізь тварину.
Нагадаємо, кіт з чотирма вухами на прізвисько Мідас став зіркою в соціальній мережі. Знімки тварини з'явилися в його Instagram-акаунті. Вихованець має вроджену генетичну аномалію, він народився з чотирма вухами: одна пара вух знаходиться всередині іншої.