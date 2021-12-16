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"Мій мозок зламаний": "дірявий" кіт спантеличив користувачів Мережі (фото)

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"Мій мозок зламаний": "дірявий" кіт спантеличив користувачів Мережі (фото)

pixabay.com

Кадр почали розгадувати користувачі соцмереж з усього світу.

Користувач Reddit під ніком Francis__99108 опублікував знімок, на якому його сестра тримає на руках кота, й спантеличив користувачів Мережі. Все - через оптичну ілюзію.

На фотографію з пухнастим Марвіном, крізь якого нібито проходить рука дівчини, звернув увагу сайт The Dodo.

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Користувачі Мережі почали ламати голову:

  • Поясніть це, будь ласка, мій мозок зламаний. 
  • Якого біса? 
  • Це Photoshop, так?
  • Що тут відбувається? 

Згодом Філіпо пояснив, що сестра обійняла кота під праву лапку, а його хутро прикрило її зап’ясток. Насправді її долоня не проходить наскрізь тварину.  

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Нагадаємо, кіт з чотирма вухами на прізвисько Мідас став зіркою в соціальній мережі. Знімки тварини з'явилися в його Instagram-акаунті. Вихованець має вроджену генетичну аномалію, він народився з чотирма вухами: одна пара вух знаходиться всередині іншої.

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