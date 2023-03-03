"Мій пеніс повністю відірвало": чоловік розповів про життя з біонічним статевим органом (фото)

Чоловік, якому встановили біонічний пеніс, заздалегідь точно знав, якого розміру буде його новий статевий орган.

У Шотландії хірурги встановили чоловікові біонічний пеніс після втрати органу в ДТП. Тепер чоловік каже, що відчув себе "справжньою людиною".

Про це повідомляє Lad Bible.

Мо Абад із Единбурга втратив свій пеніс у дитинстві в автомобільній аварії. Це сталося в 1970-х роках, коли технології створення нового органу просто не існувало.

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"Мій пеніс повністю відірвало. У кожного чоловіка є два яєчка, як ви знаєте. Одне з них було повністю зруйноване, а інше від удару заштовхнулося мені в область паху", – поділився чоловік.

Шлях до отримання нового пеніса почався протягом року після нещасного випадку. Лікарі створили для Мо пристрій, який дозволяв йому ходити до туалету.

"Я міг тільки сісти і помочитися. Я не міг підвестися", – пригадав чоловік.

Однак це його не надто турбувало, адже він все ще відновлювався від інших травм, які отримав у жахливій аварії.

Мо розповів, що витратив цілих шість років на відвідування лікарні.

"Лікарі робили все, що могли, не для того, щоб врятувати мій пеніс, а для того, щоб врятувати мене. Мені дали 12 годин життя [після аварії]", – поділився чоловік.

Після цього він закрився в собі і взагалі не любив говорити про те, що трапилося.

Однак ближче до 30-ти років Мо отримав надію від пластичного хірурга з Единбурга. Лікар повідомив, що нарешті отримав засоби, щоб подарувати чоловікові новий пеніс. До цього хірург бачив Мо раніше, багато років тому.

Мо розповів, що йому зробили так звану фаллопластику. Вона полягає в тому, що у людини знімають шкіру з руки або задньої частини ноги, "згортають її, як швейцарський рулет, і роблять з неї пеніс". Після цього туди встановлюється імплантат, який дозволяє людині з біонічним пенісом займатися сексом.

Скриншот з відео

Коли в чоловіка запитали, чи був у нього вибір щодо розміру, Мо сказав, що залишив це рішення на розгляд лікаря, але зізнався: "Я міг сказати йому, що хочу 10-дюймовий (близько 25 см – ред.)".

Лікар подивився на руку чоловіка і оцінив потенційний розмір біонічного члена восьми дюймами (близько 20 см).

Після успішної операції Мо був дуже вдячний за те, що отримав новий пеніс, і сказав, що відчув себе "справжньою людиною".

Чоловік також розповів, що отримав "спеціальне скерування" від Національної служби здоров’я, яке дозволило йому безкоштовно пройти операцію вартістю в 70 тис. фунтів стерлінгів.

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"Найбільше я з нетерпінням чекав на те, аби встати і помочитися", – зізнався Мо.

Вже через два тижні він нарешті зміг відчути ерекцію, і з усмішкою додав: "Я підняв його, але не зміг опустити його знову".

Чоловік також зазначив, що це дуже вплинуло на підвищення його впевненості, і до операції він ніколи не розповідав про свою незвичайну історію. Тепер Мо радий, що світ дізнався про його біонічний пеніс.

Нагадаємо, 30-річний чоловік із США заявив, що після захворювання на коронавірус його пеніс зменшився на 3,81 см. Медики кажуть, що це можливо.

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