Міжнародний цифровий бунт: чому 6 лютого варто вимкнути смартфон

День відмови від смартфона

Уявіть апокаліптичну картину: люди в метро дивляться не в екрани, а один на одного, а за вечерею пари розмовляють, а не лайкають чужих котів. Ні, це не сценарій нової серії Чорного дзеркала і не збій у Матриці. Завтра, 6 лютого, людство отримає офіційний привід вимкнути свої смартфони та згадати, як виглядає реальний світ без фільтрів та сповіщень.

Про це пише AnydayGuide.

Всесвітній день відмови від мобільного телефону започаткував 2001 року автор першого роману про мобільний телефон, французький письменник Філ Марсо. Він хотів привернути увагу суспільства до зростання залежності від гаджетів і запропонувати людям хоча б на 24 години влаштувати «цифровий детокс» і проаналізувати свої звички.

Епідемія «текстової шиї» та психічні розлади

Сучасні медичні дослідження, проведені у 2025–2026 роках, підтверджують, що надмірне користування смартфонами завдає серйозного удару по фізичному здоров’ю, особливо у дітей та підлітків. Лікарі фіксують різке зростання випадків так званої «текстової шиї» та ожиріння серед молоді, яка отримала свій перший телефон до 12 років.

Згідно з новими даними, ранній доступ до гаджетів корелює з підвищеним ризиком депресії та проблем зі сном у дорослому віці. Науковці наголошують, що синє світло екранів руйнує циркадні ритми, а постійне перебування в соцмережах провокує хронічну тривожність і відчуття соціальної ізоляції.

Фаббінг руйнує стосунки, а майбутнє — за чіпами

Психологи дедалі частіше б’ють на сполох через явище «фаббінгу» (phubbing) — звички ігнорувати співрозмовника заради перегляду стрічки новин у телефоні. Свіжі опитування показують, що така поведінка є однією з головних причин конфліктів у парах та зниження рівня емпатії в суспільстві. Людина, яка не може відірватись від свого смартфона перетворює живе спілкування з близькими на формальний обмін репліками, що не може не обурювати співрозмовника.

Водночас футурологи прогнозують, що епоха смартфонів у їхньому нинішньому вигляді добігає кінця. За прогнозами, дуже скоро смартфони поступяться місцем ще більш інтегрованим технологіям, які стиратимуть межу між технологіями та біологіею.

Експерти передбачають, що вже найближчими роками ми перейдемо на розумні окуляри та нейроінтерфейси, які поєднають цифровий та фізичний світи, зробивши нас «онлайн» цілодобово.

