Мобілізацію в Україні послаблять: пророцтво від старця Анастасія

За віщуванням старця, у липні український народ відчує полегшення, адже ЗСУ здобуватимуть багато перемог на полі бою.

Закони щодо мобілізації в Україні будуть послаблені, а в червні настане звільнення від темних сил, які обтяжили країну. Перемога у війні можлива вже восени.

Такий прогноз дав старець Анастасій, йдеться у відео на Youtube-каналі "Український Молитовник".

За пророцтвом старця, в Україні відбудуться зміни в законодавстві, очікується полегшення законів щодо мобілізації. Окрім того, багато чиновників втратять свої посади, а їхні місця займуть нові обличчя.

Як віщує Анастасій, у липні український народ відчує полегшення, з плечей впаде тягар, це буде місяць тріумфу і радості. Українці не будуть відчуватимуть страху, адже війська здобуватимуть багато перемог на полі бою.

Особливо радісним для народу стане святкування Дня незалежності України 24 серпня, прогнозує старець. За його словами, це буде святкування світового масштабу.

За прогнозом, у серпні ЗСУ отримають багато зброї, зокрема винищувачі F-16. Українські військові будуть готові до вирішальних боїв, які приведуть Україну до перемоги. Зброя від союзників підсилить українську армію і дозволить звільнити багато земель.

"Восени побачимо перемогу, наші землі будуть звільнені. Західні країни продовжать підтримувати нас, допомагаючи у відбудові країни. Осінь – час великої радості, відновлення", – йдеться у пророцтві Анастасія.

Нагадаємо, раніше астролог Алакх Ніранжан передбачив, коли Україна перехопить ініціативу на полі бою, а також назвав найкривавіший місяць війни.

Зауважимо, що астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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