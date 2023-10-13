Модель Playboy зізналася, чому ніколи не займається сексом у п'ятницю, 13-го (фото)

Вона має декілька правил у цей день.

П'ятниця, 13-те — день, який більшість людей бояться найбільше.

Упродовж століть він вважався невдалим, і з цією датою пов'язані різні забобони. Тепер одна модель розповіла, чому вона уникає сексу цього дня.

Про це пише Daily Star.

Джу Айсен заявила, що серйозно ставиться до своїх побачень та має свої упередження. Модель Playboy вірить, що інтимна близькість у п'ятницю 13-го може покласти край стосункам.

Вона також вірить в інші забобони, через які їй не щастило в коханні: "Кожної п'ятниці 13-го я весь день ношу одяг навиворіт, щоб мені пощастило в коханні".

Джу Айсен / Фото: instagram.com/juisen

Модель вважає, що носіння одягу навиворіт виключає будь-які погані стосунки, які можуть виникнути у неї після зустрічі з партнером. Хоча вона й не квапиться виходити заміж, Джу все ж сподівається знайти кохання.

"Ідея полягає не в тому, щоб знайти когось, з ким можна одружуватися, а в тому, щоб мати удачу в добрих дружніх стосунках", - сказала Айсен. "Далі все залежить від нас".

Джу Айсен / Фото: instagram.com/juisen

Джу вперше потрапила до заголовків газет, коли вона витратила 100 000 доларів США на 50 пластичних операцій, але нещодавно розкрила свій новітній метод проти старіння.

Вона розповіла, як пройшла курс лікування спермою лосося. Дослідники виявили, що ДНК сперми лосося може стимулювати ріст та диференціювання стовбурових клітин. За словами моделі, вона робить процедуру на своїй шкірі щонайменше раз на тиждень.

38-річна жінка зізналася: "Якщо моє обличчя має молодий вигляд, це тому, що йому допоміг лосось. Якщо ми хочемо мати красивіший та молодший вигляд, нам потрібно в це інвестувати. Лосось коштує дорого, добути сперму нелегко, але підтримувати з ним косметичний ритуал - це фантастика".

Джу Айсен / Фото: instagram.com/juisen

Нагадаємо, що варто зробити і що категорично заборонено у п’ятницю, 13-го. Це може бути днем, коли багато людей дотримуються певних правил поведінки через віру в негативну силу цього числа.

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