Модель похизувався, що колотиме наповнювачі у пеніс: "Буде більший" (фото)

Він любить витрачати багато грошей на свою зовнішність.

Чоловік похизувався, що планує вкололи наповнювачі для пеніса, щоби збільшити його розмір.

Про це пише Daily Star.

Модель Ісраель Кассоль любить витрачати гроші на свою зовнішність. Йому подобається дбати про своє тіло, стиль і волосся. Він уже витратив 300 000 доларів США на пластику сідниць та декілька операцій пластичної хірургії. Тепер бразильцеві доведеться знову лягти під ніж - і цього разу через свою мужність.

Він сказав: "Мене непокоїть його форма, це не фімоз (стан, при якому чоловіча крайня плоть звужена і не може втягнутися назад за головку статевого члена). Ось чому я збираюся провести цю гармонізацію статевого члена".

Ісраель Кассоль / Фото: @goldincision /CO Press Office

Оскільки Ісраель любить стежити за собою, він вважає себе метросексуалом. І для нього проведення процедури на статевому члені стане поворотним моментом у його житті.

Він додав: "Я завжди був пихатим, я був моделлю і продовжую працювати у світі мистецтва. Я завжди хочу мати красивий вигляд для своєї аудиторії і хочу мати "ідеальну" зовнішність, коли дивлюся у дзеркало".

Завдяки гармонізації статевого члена інтимний орган Ісраеля збільшиться у розмірах, і цю деталь він вважає важливою: "Окрім усіх переваг, я ще й почуватимуся більш привабливим під час сексу".

Ісраель Кассоль / Фото: @goldincision /CO Press Office

Нещодавно інфлюєнсер застосував техніку з усунення целюліту, що його турбує. Після процедури на сідницях він стверджує, що його принади стали гарнішими, без "небажаних дірок".

За словами Ісраеля, який потрапив на обкладинку журналу Playboy 2022 року, він розповів про процедури, оскільки сподівається спонукати більше чоловіків шукати рішення для підвищення впевненості.

Насамкінець він сказав: "Важливо дбати про себе, мати хорошу самооцінку і жити так, як ми хочемо".

Нагадаємо, молодята втекли з розкішного весілля, не заплативши за ресторан, та виїхали з країни. Їх розшукує розлючений власник закладу.

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