Модель продає вино з винограду, розчавленого її босими ногами: скільки вона заробляє (фото)

Англійська модель випустила обмежену серію вина, виготовленого шляхом розчавлювання винограду ногами, та продає його своїм шанувальникам за ціною 100 фунтів стерлінгів (5 тисяч гривень) за пляшку.

Про це пише Scottish Daily Express.

30-річна Емілі Рей стверджує, що лондонська виноробня Renegade Urban Winery зв'язалася з нею щодо спільного винного проєкту через її досвід у футфетиші. Жінка, яка заробляє на життя, завантажуючи фотографії та відео, на яких вона стоїть у печених бобах або розчавлює святковий торт між пальцями ніг для людей, які захоплюються такими речами, зробила своє просте вино, опанувавши давню техніку топтання винограду. Хоча вона переконана, що її шанувальники з радістю заплатять 100 фунтів за те, щоб спробувати її "ідеальні ноги", вона стверджує, що вино того варте, бо заради його виготовлення вона ризикувала своїм життям.

"У кожній пляшці є шматочок моєї стопи – і я думаю, це те, що сподобається любителям ніг", - сказала Рей в інтерв'ю. "Розчавлюючи виноград, я мало не загинула. Очевидно, що коли шкірка винограду рветься, він стає дуже слизьким. Я тупала, намагаючись мати сексуальний вигляд, а наступної хвилини… відлетіла убік".

Емілі Рей / Фото: Simp Wine

Simp Wine виробляється з винограду іспанського регіону Каталонія та Лівану. Напій з нотами чорної вишні, чорної смородини і, звичайно ж, "ідеальних ніг". Емілі стверджує, що взяла участь у цьому унікальному проєкті, щоб віддячити своїм шанувальникам, або "простачкам", як їх іноді називають. Вони навіть надихнули на назву напою.

"Це приємне вино, в яке вкладено багато любові", - сказала Емілі.

Нагадаємо, жінка заробляє понад 250 000 гривень на місяць, вдаючи, що у неї зламані ноги. Нещасний випадок, який стався декілька років тому, надихнув її на нову кар'єру.

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