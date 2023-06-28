Модель шокувала, втираючи собі в обличчя кінські фекалії посеред жвавої вулиці – фото, відео

Модель OnlyFans шокувала поведінкою, коли вона посеред вулиці розмастила по своєму обличчю кінські фекалії.

Дику сцену, зняту на Шостій вулиці в Остіні, штат Техас, було опубліковано у соціальних мережах.

На відео жінка на прізвисько Мадам Джубілі лежить у купі кінських фекалій.

Мадам Джубілі / Фото: instagram.com/showtimealexstrenger

Розмахуючи руками вгору і вниз, самопроголошена "тантрична цілителька" зібрала екскременти тварин і втирала їх собі в тіло. Незабаром навколо зібрався натовп і почав її знімати.

Потім вона стала на коліна на землю, розтираючи фекалії по обличчю.

Мадам Джубілі / Фото: instagram.com/showtimealexstrenger

Свідки кричали та аплодували, коли вона продовжувала це робити.

@wurkitlikemexican woman was playing in horse poop on 6th st downtown austin ♬ original sound - John Gutierrez

Мадам Джубілі пояснила свій трюк у подкасті, сказавши: "Я не боюся бути брудною. Якщо подумати про лайно, було щось священне. Це схоже на видалення токсинів з нашого тіла, так що насправді це метафора того, що в суспільстві відбувається багато лайна, і як ми можемо видалити ці токсини?".

Потім вона пояснила, що надихнуло її на те, щоб таке утнути.

"По суті, я була як у центрі міста, розважалася, ну знаєте, почала танцювати, і раптом я чую, типу, бум. Я бачу, як людина падає, а копи стрибають на неї. Я знаю, що хочу щось зробити, тому я лежу на землі і просто намагаюся встановити з ним зоровий контакт, щоб хтось міг просто залишатися у свідомості та випромінювати гарні вібрації. У поліції всюди коні. Отже, я обертаюся, і там все це кінське лайно, і я не знаю, це було схоже на те, що я збираюся сидіти тут, бо це лайно було диким, і я просто сіла. Бо світ — лайно", - додала вона.

Нагадаємо, в Італії нарешті звільнили вчительку, яка протягом 20 років не ходила на роботу. Вона заслужила титул "найгіршого працівника країни".

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