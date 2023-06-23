Модель стала залежною від пластики, щоб бути як Кайлі Дженнер: який вона має вигляд (фото)

Вона зізналася, що поки що незадоволена результатом.

Бразильська модель Джулія Медейрос, яка зараз мешкає в Маямі, витратила понад 18 тисяч доларів на операції, щоб бути схожою на американську зірку реаліті Кайлі Дженнер.

Про це пише dailystar.co.uk.

Втім, вона стверджує, що "не почувається задоволеною", попри те, що наполягає на тому, що "сама багато красивіша, ніж вона".

Джулія Медейрос / Фото: dailystar.co.uk

Кайлі Дженнер / Фото: instagram.com/kyliejenner

Залежність Джулії від хірургії призвела до того, що 22-річна дівчина витратила 9 тисяч доларів на операцію з реконструкції вагіни, і все це для того, щоб вона могла втратити цноту "вдруге" після того, як її перший досвід розчарував її.

Тим не менш, ця дорога звичка не сильно впливає на її банківський рахунок: впливова людина заробляє 37 тисяч доларів на місяць, публікуючи пікантний контент на OnlyFans.

Джулія Медейрос / Фото: dailystar.co.uk

Нещодавно Джулія зробила підтяжку обличчя, щоб більше бути схожою на кумирку. Але після операції вона зрозуміла, що, як і раніше, незадоволена своєю зовнішністю.

Джулія після підтяжки обличчя / Фото: dailystar.co.uk

"Я постійно порівнювала себе з іншими впливовими особами та відчувала, що моє обличчя та тіло недостатньо гарні. Я вирішила зробити підтяжку обличчя, щоби виправити ці недоліки. Але я все ще не була задоволена своєю зовнішністю — я зрозуміла, що проблема була не в моєму обличчі чи тілі, а в моєму спотвореному уявленні про себе", - поділилася вона.

Але попри те, що операція не вирішить її проблеми із самооцінкою, Джулія не планує зупинятися.

Джулія Медейрос / Фото: dailystar.co.uk

Вона має намір робити більше операцій, пояснюючи, що вважає це за необхідний крок, щоб залишатися "ідеальною" у старості.

"Я планую зробити більше операцій у майбутньому; нас завжди щось турбує в нашому тілі, вірно? Я думаю про грудний імплант у майбутньому. Зараз мої груди натуральні, люди думають, що це силікон, але це не так. І, звичайно ж, коли я стану старшою, на мене чекає багато операцій з підтяжки обличчя та шиї", - поділилася вона.

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