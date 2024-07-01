Модель відкусила язик бойфренду під час "останнього поцілунку" після того, як він її покинув (фото)

Модель, яка відкусила язик своєму хлопцеві після того, як він розірвав їхні стосунки і вона попросила про "останній поцілунок", була заарештована після того, як вдалася до втечі.

Про це пише Daily Star.

Подейкували, що Адая Лопес втекла до Таїланду після того, як зникла після насильницького нападу на свого тодішнього хлопця.

Але днями 26-річна жінка опинилася за ґратами після того, як її вистежили у сквоті на курорті Коста-Брава, Іспанія.

Поліція затримала її після анонімного повідомлення.

Лопес, яка залишила свою жертву з проблемами мови і смаку, має бути перевезена до в'язниці після того, як постане перед суддею і почне відбувати шестирічний термін ув'язнення за свій жорстокий напад із метою помсти.

Іспанка подалася навтьоки ще минулого року.

Адая Лопес / Фото: Adaia López Esteve/Facebook

Після тривалого судового процесу її зобов'язали виплатити 60 000 євро компенсації і дали 15 днів ув'язнення після того, як вона була визнана винною в пораненні свого партнера, старшого за неї на 22 роки і відомого лише на ім'я Аарон, після чого її було засуджено.

Модель стала втікачкою, не підкорившись рішенню суду і не з'явившись до воріт в'язниці до закінчення 15-денного терміну.

Адая, яка познайомилася зі своїм колишнім в Інтернеті, захищала себе під час судового процесу і стверджувала, що діяла з метою самозахисту після домашнього насильства, яке містило спробу втопити її.

Адая Лопес / Фото: Adaia López Esteve/Facebook

Але її визнали винною в тому, що вона використовувала свої зуби як "кліщі", щоб вирвати частину язика Аарона, а потім виплюнула його на землю після того, як благала його про "останній поцілунок", коли він намагався розірвати їхні стосунки.

Він потребував професійної допомоги, щоб поліпшити свої проблеми з мовленням, і, як кажуть, втратив відчуття смаку і здатність розрізняти солону і солодку їжу.

Нагадаємо, дівчина обізвала ґвалтівника "свинею" і отримала суворіше покарання, ніж злочинець. Суд призначив їй покаранні у вигляді ув’язнення протягом вихідних, а ґвалтівник відбувся умовним покаранням.

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